Już niedługo premiera karty AMD Radeon RX 6600, najtańszego układu z rodziny Big Navi

Karta graficzna Radeon RX 6600 XT zadebiutowała stosunkowo niedawno, bo pod koniec lipca br. Jest to aktualnie najbardziej budżetowy model obecnej generacji AMD Radeon. Najwyraźniej producent zakończył już pracę nad jeszcze tańszym układem, bo w sieci pojawiła się specyfikacja i data premiery AMD Radeon RX 6600.

Czy specyfikacja AMD Radeon RX 6600 różni się od modelu Radeon RX 6600 XT?

Nachodzący Radeon RX 6600, podobnie jak model z dopiskiem XT, ma opierać się na rdzeniu Big Navi 23, wytworzonym w architekturze AMD RDNA 2 przez TSMC w 7 nm procesie litograficznym. Co więcej, będzie to zmodyfikowany wariant rdzenia Navi 23, bowiem ma mieć na pokładzie 1792 procesory strumieniowe – model z dopiskiem XT ma ich więcej, bo 2048, a więc 256 rdzeni zostało zdezaktywowanych.

Ponadto RX 6600 zaoferuje 28 jednostek obliczeniowych (model XT ma 32). Bardzo ważnym elementem każdego układu graficznego jest dedykowana pamięć wideo – omawiana karta ma otrzymać 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 128-bitowej szynie. Jako iż jest to GPU z rodziny Big Navi, to nie zabraknie tu sprzętowego wsparcia technologii śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing).

Data premiery, oczekiwane ceny

Do sieci trafił dokument, który najprawdopodobniej potwierdza datę premiery karty AMD Radeon RX 6600. Na zrzucie ekranu widzimy, że układy będą rozsyłane do pierwszych testerów już 29 września, natomiast publikacje wszelkiego typu testów mogą pojawiać się dwa tygodnie później – 13 października br.

Z tego względu jesteśmy w stanie stwierdzić, że premiera planowana jest właśnie na 13 października. Dodatkowo oczekuje się, że karta zostanie wyceniona w przedziale 299-329 dolarów. Patrząc na to, że AMD najpewniej będzie chciało powalczyć ceną z NVIDIĄ, to najpewniej zdecyduje się na niższą. Mimo to faktyczne kwoty, które przyjdzie nam zapłacić za niereferencyjne modele Radeon RX 6600, będą zdecydowanie wyższe niż MSRP – trzeba się na to przygotować.