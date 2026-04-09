Nowa elektryczna Cupra. Z taką ceną to będzie Raval-acja

Miasto to miejsce, gdzie osiągi auta potrafią zejść na dalszy plan – wtedy liczy się przyciągająca stylistyka czy unikalny charakter samochodu. Na szczęście nowa Cupra Raval świetnie radzi sobie w każdej z tych kategorii i dodaje od siebie konkurencyjną cenę.

Jak prezentuje się nowa Cupra Raval?

Grzechem byłoby nie zacząć rozmowy o nowym elektryku Cupry nie zwracając najpierw uwagi na jego walory estetyczne. Przy rozstawie osi 260 cm Raval mierzy 404 cm długości, 178 cm szerokości i 151 cm wysokości, co plasuje go jako typowego przedstawiciela aut miejskich. Daleko mu jednak do wtapiającego się w tło mieszczucha.

Oprócz „rekiniego nosa”, stanowiącego obecny znak rozpoznawczy marki, nową Cuprę charakteryzują również ostre linie idące wzdłuż nadwozia, połączone z żywiołowym oświetleniem, czego przykładem są matrycowe reflektory LED, podświetlane klamki oraz listwa świetlna z podświetlanym logo z tyłu.

O dziwo zabiegi stylistyczne nie tylko cieszą oko, ale stanowią ważną część aerodynamiki. Linie z tyłu nadwozia w kształcie litery „C”, felgi o wzorach zmniejszających zawirowania powietrza, tylny spojler i aktywna żaluzja chłodnicy sprawiają, że jest to najbardziej opływowa Cupra w historii firmy, co przekłada się na lepsze zarządzanie energią. Wisienką na torcie jest natomiast szeroki zakres personalizacji, w tym osiem wzorów felg czy unikalne lakiery, takie jak opalizująca Plasma czy matowy Manganese.

Wnętrze również nie planuje być skromne

Centrum informacyjne dla kierowcy stanowi cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala znajdujący się za kierownicą oraz 12,9-calowy system infotainment umieszczony na środku deski rozdzielczej. Aby ułatwić sterowanie całością kierownicę wyposażono w fizyczne przyciski, w tym przełączniki sterujące trybami jazdy czy pracą rekuperacji. W zanurzeniu się w dźwiękach pomaga system nagłośnienia Sennheiser, w skład którego wchodzi 12 głośników.

Opcje dostosowania wnętrza pod własne potrzeby opiera się nie tylko na czterech wersjach konfiguracji (Pulse, Immersive, Feel i Ahead), różniących się zarówno wykorzystanymi materiałami, jak i wyglądem deski rozdzielczej, ale również na zaawansowanym systemie oświetlenia, w skład którego wchodzą trzy elementy.

Pierwszy z nich to Smart Light Next Generation – linia świetlna zintegrowana z wnętrzem, reagująca nie tylko na aktywowane funkcje jazdy, takie jak E-launch, ale również wspierająca kierowcę w trakcie jazdy np. zmianą podświetlenia w przypadku pojawienia się pojazdu w martwym polu.

Ambient Dash Light to uzupełnienie stylistyki wnętrza, gdzie efekty kaskadowe i różne tryby nastroju pozwalają zbudować idealną atmosferę do jazdy. Ostatnim elementem układanki są natomiast dynamiczne projekcje na drzwiach. Za pomocą zintegrowanych z deską rozdzielczą projektorów Cupra Raval potrafi wyświetlać animowane grafiki na panelach drzwi, wynosząc immersję kierowcy na zupełnie nowy poziom.

Opisując wnętrze warto również wspomnieć o bagażniku oferującym przestrzeń o pojemności 441 litrów. W kwestii bezpieczeństwa auto wyposażono w 7 poduszek powietrznych, czujniki wewnętrzne monitorujące zmęczenie kierowcy, inteligentnego asystenta parkowania czy funkcja Pre-Crash przygotowująca pojazd w przypadku możliwej kolizji.

Elektryczne emocje w Cupra Raval

Nowy elektryk w gamie Cupry zbudowano na platformie MEB+, rozwijanej przez Grupę Volkswagen. Dzięki napędowi na przednie koła i nisko osadzonemu podwoziu auto zapewnia wysoką zwinność w zakrętach i świetną przyczepność. Za dynamikę odpowiada silinik elektryczny APP 290, sparowany z układem ogniw PowerCo, umieszcoznych w podwoziu w technologii cell-to-pack.

Raval przygotowano w czterach konfiguracjach silnika i baterii:

Raval Raval Plus Endurance VZ Silnik 85 kW (116 KM) 99 kW (135 KM) 155 kW (210 KM) 166 kW (226 KM) Bateria 37 kWh (LFP) 37 kWh (LFP) 52 kWh (NMC) 52 kWh (NMC) Zasięg ok. 300 km ok. 300 km ok. 450 km ok. 400 km Ładowanie 11 kW AC / 50 kW DC 11 kW AC / 88 kW DC 11 kW AC / 105 kW DC 11 kW AC / 105 kW DC Czas ładowania b/d 23 minuty (10-80%) przy ładowaniu DC 24 minuty (10-80%) przy ładowaniu DC 24 minuty (10-80%) przy ładowaniu DC Opracowano na podstawie materiałów prasowych Cupra.

Najmocniejsza wersja VZ wyróżnia się również dodatkowym wyposażeniem w postaci tapicerki Dinamica, foteli kubełkowych, zawieszeniem DCC Sport o wyższej sztywności, możliwością wyłączenia ESC, 19-calowymi felgami z oponami o szerokości 235 mm oraz elektronicznym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu.

Debiut Cupry Raval planowany jest na lato 2026 roku. Cena za bazową linię Raval zaczyna się od 99900 złotych. Patrząc na to, jak prezentuje się auto, trudno będzie przejść obok niego obojętnie.