Jak zwiedzić prehistoryczną jaskinię, do której nie ma wstępu? Google ma na to sposób

Jaskinia Chauvet we Francji, ze względu na unikalne naskalne malowidła w jej wnętrzu i ich delikatny charakter, jest zamknięta dla zwiedzających. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby urządzić sobie tam wirtualną wycieczkę. Umożliwia to aplikacja i strona Google Arts & Culture.

Jeśli kiedykolwiek mieliśmy ochotę obejrzeć jedne z najstarszych dowodów na to, że nasi przodkowie – gdyby tylko mieli możliwość – korzystaliby z Instagrama jak szaleni, to jest okazja. Jaskinia Chauvet we Francji zawiera jedne z najstarszych rysunków naskalnych na świecie. Teraz dzięki funkcji rozszerzonej rzeczywistości, można podziwiać styl twórców kontentu sprzed tysięcy lat.

Co prawda największe wrażenie wywiera na człowieku skorzystanie z HTC Vive, bo przede wszystkim to dzięki temu zestawowi VR można podziwiać niedostępne w inny sposób perły starożytnej kultury, ale naskalnym rysunkom mamutów, lwów czy koni można przyglądać się także za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji (na Androida lub iOS) lub za pomocą wideo na YouTube w 360 stopniach. Co prawda niemal dziesięciominutowa wycieczka prowadzona jest w języku angielskim, ale w ustawieniach możemy dla ułatwienia włączyć sobie oryginalne angielskie napisy lub automatyczne tłumaczenie tekstu na język polski.

Google Arts & Culture sukcesywnie rozszerza możliwości odbywania wirtualnych, kulturalnych podróży w różne zakątki świata. Jednymi z ostatnich aktualizacji aplikacji, była wycieczka do pałacu wersalskiego, z możliwością oglądania trójwymiarowych elementów jego bogatego wystroju czy też zabawa, w której można było się przekonać, czy nasza twarz czasem nie pojawiła się już kiedyś na płótnie jakiegoś sławnego malarza.

źródło: Google