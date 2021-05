Acer wprowadza nowego Chromebooka do Polski. Wśród zalet ekran obracany o 360 stopni

Mamy dobrą wiadomośc dla osób, które w najbliższym czasie planują kupić laptopa z Chrome OS. Jedną z ciekawszych propozycji może okazać się Acer Chromebook Spin 713, który właśnie wchodzi na polski rynek.

Nowe laptopy Acera z Chrome OS

Chromebooki, które do niedawna uważane były za urządzenia tylko do przeglądania internetu, nie tylko oferują coraz więcej możliwości, ale również stały się już interesującą alternatywą wobec urządzeń z Windowsem. Oczywiście nie w każdym scenariuszu sprawdzą się równie dobrze, aczkolwiek rosnące zainteresowanie na całym świecie potwierdza, że mamy do czynienia ze sprzętem jak najbardziej godnym uwagi.

Mimo iż w Polsce laptopy z Chrome OS nadal pozostają daleko w tyle pod względem popularności, to producenci próbują swoich sił w zainteresowaniu potencjalnych klientów. Warto dodać, że coraz częściej możemy zobaczyć naprawdę atrakcyjne urządzenia, takie jak np. Acer Chromebook Spin 713.

Nowy Chromebooka Acera wyposażony jest 13,5-calowy, dotykowy ekran IPS o rozdzielczości 2256×1504 pikseli, a jego proporcje wynoszą 3:2. Dla użytkowników zaletą powinna okazać się możliwość odchylenia ekranu o 360 stopni, co umożliwia doświadczenie korzystania zbliżone do tabletu.

Zwiększona odporność na warunki zewnętrzne i dobra wydajność

Po pierwsze, wyświetlacz chroniony jest warstwą szkła Corning Gorilla Glas. Po drugie, laptop spełnia normy wojskowego standardu wytrzymałości MIL-STD 810G. Jak zaznacza producent, Chromebook ma charakteryzować się zwiększoną odpornością na wilgoć i zanieczyszczenia, przetrwa też upadek z wysokości do 122 cm i nacisk ciężaru o masie nawet 60 kg.

Zależnie od wybranego wariantu otrzymamy:

Intel Pentium Gold 6405U, 4 GB RAM i 64 GB dyskiem eMMC za 2999 zł

Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM i 128 GB dyskiem SSD za 3499 zł

W porównaniu do laptopów z Windowsem zastosowana specyfikacja może nie zachwycać. Z drugiej jednak strony, Chrome OS ma mniejsze wymagania, a także raczej nie wybieramy Chromebooków, aby pracować na nich z profesjonalnym oprogramowaniem czy grać.

Należy jeszcze dodać, że obudowa ma 16,8 mm grubości, a całość waży 1,73 kg. Natomiast wśród dostępnych złączy mamy USB 3.1 typu C, HDMI i USB 3.0, a także nie zabrakło czytnika kart MicroSD. Sprzedaż Chromebooka Spin 713 ruszy jeszcze w tym miesiącu w sklepach Media Expert.