Byliśmy na stoisku 3mk na IFA 2024! Przyjazna ochrona i pastelowa energia

Artykuł sponsorowany

Dopiero co widzieliśmy się z 3mk na MWC 2024 w Barcelonie, a już trwają targi – IFA 2024 w Berlinie, gdzie naszej polskiej marki nie mogło zabraknąć. Wśród nowości, poza tym, z czego producent słynie zdecydowanie najbardziej, czyli akcesoriów do ochrony urządzeń mobilnych, znalazł się także innowacyjny powerbank.

3mk Clear Case Eco™ to ochrona smartfona w wersji przyjaznej dla środowiska

Mimo że, będąc szczerym, sam nie należę do osób noszących etui na smartfonach, doskonale rozumiem, że ogrom użytkowników po prostu nie wyobraża sobie rozpoczęcia korzystania z nowego telefonu bez tak podstawowego akcesorium, jakim jest właśnie porządne etui. Zwłaszcza, gdy mamy tendencję do częstego wypuszczania go z dłoni ;).

Firma 3mk może już pochwalić się bogatym portfolio akcesoriów chroniących obudowę smartfona, dzięki czemu każdy jest w stanie znaleźć etui idealne dla siebie. Do oferty dołącza teraz kolejne – 3mk Clear Case Eco™, czyli przezroczysty case dla osób, które lubią wygląd oraz kolor swojego smartfona i chcą wciąż móc go widzieć pod etui.

3mk Clear Case Eco™, jak sama nazwa wskazuje, jest produktem przyjaznym dla środowiska. Zostało stworzone z elastycznego, termoplastycznego poliuretanu, przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu, co potwierdza certyfikacja GRS, określająca zgodność z normami recyklingu.

Jak zapewnia 3mk, etui zostało wielokrotnie sprawdzone w testach Military Grade, dzięki czemu ma zapewniać wysoką odporność na upadki, a jego konstrukcja chroni nie tylko plecki i ramę urządzenia, ale także aparat. 3mk Clear Case Eco™ jest w pełni kompatybilny ze szkłami oraz foliami ochronnymi 3mk i pozwala na niezakłócone ładowanie indukcyjne, zaś zastosowanie technologii EasyClick™ Buttons ułatwia korzystanie z przycisków smartfona.

fot. Katarzyna Pura

3mk HardGlass Max Eco™, czyli ekologiczne podejście do szkieł ochronnych

Skoro mamy już pod ręką etui przyjazne dla środowiska, pora na szkło ochronne. Nowe 3mk HardGlass Max Eco™ w dużej mierze, bo aż w 60% zostało wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

3mk HardGlass Max Eco™ ma zapewniać wysoką ochronę ekranu smartfona, a także jego krawędzi za sprawą wzmocnienia w newralgicznych miejscach. Szkło może pochwalić się wysokim stopniem twardości – na poziomie 9H – między innymi dzięki temu, że poddano je hartowaniu w temperaturze wynoszącej aż 420°C.

Aby zapewnić jak najlepszy i maksymalnie precyzyjny ślizg palca po wyświetlaczu, zastosowano ulepszoną powłokę oleofobową. Zyskujemy nie tylko lepsze odczucia podczas przesuwania po ekranie, ale także ułatwienie utrzymania ekranu w czystości, bowiem za sprawą dużej gładkości, kurz nie powinien się do niego przyczepiać.

fot. Katarzyna Pura

3mk Eye Care Protector™ – szkło chroniące nasz wzrok

Za sprawą unikatowej technologii kropek kwantowych, którą znamy między innymi z telewizorów z ekranami QLED, a także dzięki funkcji Anti-Blue Light, szkło 3mk Eye Care Protector™ nie tylko zabezpiecza ekran smartfona, ale także – co również niezwykle istotne – chroni nasz wzrok przed szkodliwym światłem niebieskim, przekształcając je w neutralne dla oczu światło czerwone.

Oprócz technologii, związanych z ochroną wzroku użytkownika, szkło 3mk Eye Care Protector™ ma wszystkie inne, istotne dla szkieł ochronnych cechy. Mamy zatem zarówno wysoką twardość 9H, chroniącą nawet przed poważniejszymi upadkami, jak też warstwę antytłuszczową i powłokę antymikrobową, dzięki którym ekran będzie pozostawać czysty i w pełni responsywny na dotyk.

fot. Katarzyna Pura

3mk Rainbow Privacy™, czyli prywatność z efektem tęczy

Pod tą intrygującą nazwą kryje się szkło z funkcją prywatyzacji. W dzisiejszych czasach ogrom treści, wyświetlanych na ekranie, stanowi w mniejszym lub większym stopniu poufne informacje – nic zatem dziwnego, że coraz bardziej serio traktujemy korzystanie z opcji prywatyzujących.

3mk Rainbow Privacy™ zabezpiecza nasz smartfon przed wzrokiem wścibskich osób podglądających z boku zawartość ekranu. Zastosowana technologia prywatyzacji 2-way powoduje, że treści na ekranie są niewidoczne dla osób patrzących z boku, pod kątem 30 stopni. Na powierzchni szkła tworzy się wówczas efekt Glossy Rainbow, przez co ekran mieni się kolorami tęczy, dzięki któremu – spoglądając z boku – wyświetlana zawartość jest niewidoczna.

Oprócz tego, 3mk Rainbow Privacy™ ma doskonale dbać o bezpieczeństwo wyświetlacza smartfona. Nie brak tu twardości na poziomie 9H, mającej zapewniać wysoką odporność na zarysowania, ale także i uderzenia, jak i warstwy oleofobowej czy wreszcie powłoki antybakteryjnej.

fot. Katarzyna Pura

3mk PastelUp™ – powerbank z MagSafe do smartfonów i nie tylko

Niczym wisienka na torcie został powerbank 3mk PastelUp™, który jest moim osobistym faworytem wśród wszystkich opisywanych nowości marki 3mk, pokazanych na IFA 2024.

3mk PastelUp™ wyróżnia się już na pierwszy rzut oka swoim wzornictwem. Mamy do czynienia z bardzo ciekawym designem połączonym z pastelowymi kolorami – do wyboru są aż cztery warianty kolorystyczne.

Oprócz możliwości ładowania wielu urządzeń jednocześnie, dużym wyróżnikiem jest funkcja ładowania smartfonów kompatybilnych z magnetycznym, indukcyjnym systemem MagSafe, a także obecność drugiego, dodatkowego pola, pozwalającego ładować zegarek Apple Watch. Dodatkowo, wyświetlacz LED stale informuje użytkownika o aktualnym poziomie naładowania powerbanku.

W zestawie z 3mk PastelUp™ otrzymujemy dwa przewody USB, dzięki czemu nie musimy dokupować kabla osobno czy też odpinać go za każdym razem od naszej ładowarki sieciowej. Wbudowany uchwyt pozwala z kolei na łatwiejsze przenoszenie z miejsca w miejsce.

A Wam, która z nowości firmy 3mk podoba się najbardziej? :)

–

Materiał powstał we współpracy z 3mk Protection