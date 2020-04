Popioły Rubieży już w Heartstone – co zawiera nowe rozszerzenie?

Chociaż Heartstone miał swoje wzloty i upadki, to gra do dziś pozostaje najsłynniejszą karcianką, która przyciąga do siebie setki tysięcy graczy. Nie zaszkodził jej nawet świetnie przyjęty Gwint, który najwyraźniej nie podołał oczekiwaniom jako tytuł e-sportowy i CD PROJEKT RED zdecydowało się na wprowadzenie bardziej osobistego doświadczenia do gry. Blizzard również nie planuje osiadać na laurach, a do Heartstone trafił nowy dodatek.

Nowa klasa, 135 kart i demoniczne słowo kluczowe

Popioły Rubieży skupiają się wokół postaci Illidana Burzogniewnego – samozwańczego władcy Rubieży, który przygotowuje się do odzyskania utraconego przez siebie świata przy pomocy armii demonicznych podwładnych.

Największą zmianą w dodatku jest dodanie nowej klasy – Łowcy Demonów. Umiejętność specjalna klasy – Demoniczne Szpony – wzmacnia siłę jej ataku o 1, co oddaje mocno ofensywny charakter postaci. Łowca Demonów ma również dostęp do specjalnych kart ze słowem kluczowym „Wyrzutek„, która wzmacnia efekt kart w przypadku rzucenia jej z lewej lub prawej krawędzi ręki.

Do gry trafi także 135 nowych kart, które składają się w dużej mierze z członków armii Illidana. Wśród nowych kart możemy znaleźć między innymi stronników w wersji Prime, a także Uwięzione Demony, które rozpoczynają partię w stanie uśpienia, w którym znajdą się na dwie tury.

Wszystkie karty dostępne są z poziomu sklepu wewnątrz gry. Pakiety Popiołów Rubieży możemy nabyć za wirtualne złoto zdobywane poprzez wykonywanie zadań lub prawdziwe pieniądze.

Przepustka sezonowa w Heartstone

Wraz z aktualizacją zawierającą nowy dodatek, do gry trafił Karnet Karczmarza – odpowiednik przepustki sezonowej z innych gier. Gracze uczestniczący w Ustawce będą mogli odblokować specjalne bonusy za samą rozgrywkę, w tym emotki, statystyki, możliwość wyboru spośród puli maksymalnie czterech bohaterów na początku gry i wcześniejszy dostęp do postaci. Przepustka przypisze do naszego konta również cztery bilety na Arenę.

Przepustka wyceniona została na 2500 sztuk złota lub 20 euro, czyli niecałe 100 złotych. Dodatek wraz z Karnetem Karczmarza zadebiutowały na serwerach gry 7 kwietnia.

Źródło: informacje prasowe

