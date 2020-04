Gwint z nową aktualizacją, a w niej: system podróży, fabuła, przepustka sezonowa, a także… Geralt!

O rozwoju Gwinta na łamach Tabletowo informujemy Was dosyć często. Niekiedy piszemy o rzeczach nieco przykrych, takich jak chociażby zakończenie wsparcia dla wersji konsolowych, jednak większość newsów ze świata Gwinta ma raczej pozytywny wydźwięk, jak np. niedawna premiera wersji na Androida. Dziś przyszło mi pisać o kolejnej dobrej rzeczy — wielkiej aktualizacji, która wiele wniesie do karcianki od CD Projekt RED.

Myślę, że o Gwint: Wiedźmińskiej grze karcianej możemy mówić w kategoriach niemałego światowego sukcesu. Wydawać by się mogło, że w świecie zmonopolizowanym przez Hearthstone od Blizzarda nie ma już miejsca na inną karciankę, jednak Gwint znalazł swoich fanów i nadal jest rozwijany — co udowadniają kolejne duże aktualizacje zawartości.

Podróż

Przez kolejne trzy miesiące każdy wygrany przez nas mecz zwiększy nasz postęp w systemie Podróży, czyli nowej mechaniki, na którą składa się aż 100 poziomów, gdzie zdobyć będziemy mogli wiele specjalnych nagród. Do Gwinta wprowadzono również nowe rodzaje ozdób, m.in. animowane awatary, skórki dla monet, a także ramki.

Glejt premium Podróży

Dodany w aktualizacji system podróży dzieli się na dwa typy (podobnie jak przepustka sezonowa w Fortnite, czy w innych grach). Pierwsza to wersja darmowa, do której każdy gracz ma dostęp bez opłat – można w niej odblokowywać nowe awatary, punkty nagród, a także beczki z kartami.

Jeśli natomiast ktoś skusi się na wykupienie glejtu premium Podróży, to oprócz powyższych nagród, otrzyma również dostęp do legendarnej skórki dowódcy, którą jest nie kto inny, jak sam Geralt z Rivii. Wraz z naszym postępem, zyskamy do niej ponad 50 dodatkowych ozdób.

Fabuła w Gwincie?

Na początku każdego tygodnia w systemie Podróży prezentowana będzie również fabuła, w której głównymi bohaterami będą Geralt i Jaskier. Ponadto, opowiedziana w ten sposób fabuła wprowadzi do gry swój własny zestaw zadań, który przyśpieszy postęp w Podróży.

Trzeba przyznać, że CD Projekt RED stara się jak może, by tylko urozmaicić nam zabawę.

To co, gotowi na partyjkę Gwinta?

