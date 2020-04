Tryb Gravity Force w World of Tanks Blitz – wygraj działkę na Księżycu

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak zachowywałyby się ziemskie czołgi, przeniesione w księżycową grawitację? Cóż, wygląda na to, że wkrótce będziecie mieli okazję sprawdzić, a wszystko dzięki World of Tanks Blitz i trybowi Gravity Force.

Gravity Force

Firma Wargaming, znana z gier z serii World of Tanks i World of Warships, przygotowuje wydarzenie, które przeniesie rywalizację właśnie w takie warunki. Logując się między 10 a 16 kwietnia w World of Tanks Blitz będziecie mogli podjąć walkę w nowym trybie o nazwie Gravity Force.

Dostępny będzie na znanych już mapach Mirage, Winter Malinovka, Desert Sands, El Alamein, Normandy i Dead Rail, a także na zupełnie nowej, stworzonej specjalnie z myślą o nowym trybie, Sea of Tranquility.

Nowy tryb nie będzie wliczać się do statystyk i jest nastawiony na czystą, nieskrępowaną zabawę – im bardziej kreatywną, tym lepiej. Odrzut działa można wykorzystać w warunkach niskiej nawigacji jako napęd, a czołg podczas lotu będzie miał możliwość swobodnej zmiany pozycji i prowadzenia normalnej walki. Zwiastun nowego trybu i możliwości jakie daje możecie obejrzeć poniżej.

Ale to nie tylko dobra zabawa. To także turniej, gdyż najlepsi gracze mogą rywalizować o nagrodę w postaci… certyfikatu własności działki o wielkości 1 akra na Księżycu. W tym celu firma Wargaming nawiązała kontakt z The Lunar Embassy, która jako jedyna ma prawo wystawiania takich dokumentów.

Prezentacja

Obie firmy zapraszają na prezentację Gravity Force – live stream odbędzie się 8 kwietnia 2020 roku o 19:30 czasu polskiego na Youtube – wystarczy kliknąć okno poniżej.

Aby wziąć udział w rozgrywkach potrzebny jest czołg z tieru V lub wyższego, wymagania nie są więc zbyt wygórowane. A wziąwszy pod uwagę, że chwilowo nie jest wskazane wychodzenie z domu (#zostańwdomu), to warto sprawdzić, co potraficie. I pamiętajcie:

To mały krok dla czołgu, ale wielki dla czołgania się :)

Będziecie grać? :) Jeśli czujecie się zachęceni i chcielibyście rozpocząć przygodę z World of Tanks Blitz, to mamy dla was coś na zachętę. Każdy nowy gracz, który podczas tworzenia konta poda nasz kod

TabletowoGrawBlitza

otrzyma pakiet startowy w postaci czołgu premium FCM 36 Pak 40, 500 sztuk złota oraz 3 dni konta premium, o łącznej wartości około 50 zł.

Aby skorzystać z kodu wchodzimy tutaj, zaznaczamy „have an invite code” i wprowadzamy nasz kod. Po pobraniu gry i zalogowaniu się powinniśmy nasze bonusy znaleźć w garażu.

Powodzenia :)

