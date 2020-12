Jaki technologiczny prezent kupić? Podpowiadamy w naszym prezentowniku!

Jeśli prezenty świąteczne dla bliskich (lub dla siebie!) kupujesz na ostatnią chwilę, to… witaj w klubie ;). Jeśli pod choinką chcesz, by znalazły się prezenty świąteczne – idealnie trafiłeś. Podpowiemy, co elektronicznego warto kupić – z różnej półki cenowej!

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe. Albo, powiedzmy to wprost: najdziwniejsze w całym naszym życiu (a w moim na pewno). Bez prezentów jednak się nie obejdzie, a te – jak co roku – pomożemy Wam wybrać!

2020 rok nas nie rozpieszcza. Pandemia dała nam się mocno we znaki, zamykając nas w domach, ograniczając nasze kontakty międzyludzkie face to face, jak i możliwość zjedzenia “śledzika” w gronie współpracowników, o rodzinie nie wspominając.

Bardzo ubolewam, że akurat trafiło na ten rok, bo – jak już wiecie – w czerwcu obchodziliśmy 10-tą rocznicę powstania portalu Tabletowo.pl. Niestety, okoliczności nie pozwoliły nam się spotkać w redakcyjnym gronie i bardziej lub mniej hucznie świętować tego jubileuszu. Teraz, z okazji świąt, również niestety nie będzie nam dane się spotkać. Liczę jednak, że odbijemy sobie to wszystko w przyszłym roku i trzymam za to mocno kciuki.

Dla mnie prywatnie – poza całą pandemiczną otoczką, która oczywiście jak każdemu dała się we znaki – był to rok całkiem udany, biorąc pod uwagę choćby październikowe zaręczyny ;) Mam nadzieję, że też jesteście w stanie znaleźć jakieś pozytywne aspekty tego kończącego się roku.

A tymczasem zapraszam Was do naszego prezentownika. Podobnie jak w zeszłym roku, prezentownik podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza zawiera propozycje świątecznych prezentów, które przygotowały dla Was bezpośrednio partnerzy tegorocznego projektu świątecznego. Są to następujące firmy: Bose, Creative, Cyfrowy Polsat, HTC, Lenovo, Logitech, Logitech G, Media Expert, Samsung, Western Digital oraz Xiaomi.

Druga część z kolei zawiera urządzenia i gadżety polecane przez wybranych redaktorów Tabletowo i oiot.pl – którym przy tej okazji dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego projektu. Ode mnie też się coś znajdzie ;)

Miłej lektury!

Kliknij tutaj, by przejść do prezentownika!