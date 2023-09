Ploom X to nowy podgrzewacz tytoniu z japońską technologią

Palenie to nałóg, jednak niestety nie każdy jest w stanie z nim zerwać. Niektórzy sięgają po alternatywne sposoby dostarczania nikotyny, a tych na polskim rynku nie brakuje. Teraz dołącza do nich kolejna – podgrzewacz tytoniu Ploom X, który korzysta z japońskiej technologii.

Premiera Ploom X w Polsce

IQOS to prawdopodobnie najpopularniejszy producent podgrzewaczy tytoniu w Polsce, a na pewno najbardziej rozpoznawalny. O polskiego klienta walczą jednak też inne marki, które bardzo często kuszą niższymi cenami urządzeń. Podobnie jest w przypadku nowego Ploom X, dostępnego w Polsce od połowy września.

Ploom X (fot. producenta)

Ploom X wykorzystuje japońską technologię HeatFlow, polegającą na przepływie ciepła. W praktyce oznacza to, że wkład tytoniowy nie ma bezpośredniego kontaktu z elementem grzewczym, tzn. wkładu nie nabija się na ostrze czy szpilkę. Zamiast tego podgrzewacz tytoniu generuje ciepło, które przenika wkład i wywołuje uwolnienie się aerozolu. W związku z tym wkład tytoniowy „nie przepala się” od środka, co mogłoby negatywnie wpływać na jego smak, tylko jest równomiernie podgrzewany, a to ma poprawić wrażenia podczas korzystania z urządzenia.

Do nowego Ploom X przygotowano wkłady tytoniowe pod marką CAMEL, które będą dostępne w sześciu wariantach smakowych. Producent nie podał ich ceny, natomiast wspomniał, że wykorzystano w nich mieszankę tytoniową ActivBlend i „innowację smakową” OptiCut, która maksymalizuje powierzchnię podgrzewanego tytoniu i sprawia, że uwalnia się więcej aromatu.

Tutaj warto dodać, że wkłady tytoniowe do Ploom X produkowane są w Polsce w Starym Gostkowie koło Łodzi – trafiają one nie tylko do sklepów w Polsce, ale też w innych krajach w Europie.

W Ploom X jedna sesja podgrzewania trwa 5 minut i w jej trakcie można zaciągnąć się nielimitowaną liczbę razy – w IQOS-ach sesja trwa 6 minut, ale jednocześnie jest limit zaciągnięć (kilkanaście razy). W pełni naładowany podgrzewacz tytoniu pozwoli na 20 sesji. Producent deklaruje też, że w Ploom X czyszczenie jest w zasadzie niepotrzebne i ograniczone do minimum.

Ile kosztuje podgrzewacz tytoniu Ploom X?

Podgrzewacz tytoniu Ploom X jest konkurencją dla IQOS ILUMA, ale też może być alternatywą dla starszych IQOS-ów. Jego cena jest jednak niższa, gdyż zaczyna się od 69 złotych, podczas gdy IQOS-y kosztują 99 złotych (tyle trzeba zapłacić za IQOS ORIGINALS DUO; najtańsza ILUMA kosztuje 149 złotych).

W sprzedaży dostępne są cztery wersje kolorystyczne: czarna, srebrna, złota i niebieska. Obudowa urządzenia jest aluminiowa. Do tego można dokupić akcesoria, takie jak etui skórzane i wymienny panel w innych kolorach (w cenach, odpowiednio, od 49,99 i 34,99 złotych).

Ploom X (fot. producenta)

Pamiętajcie jednak, że podgrzewacz tytoniu jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Tego typu urządzenia tworzone są przede wszystkim z myślą o osobach, które nie są w stanie rzucić palenia (lub po prostu nie chcą tego robić), choć oczywiście jest to rekomendowane, ponieważ palenie szkodzi – podgrzewacze tytoniu również nie są w 100% neutralne dla zdrowia. I są jedynie alternatywą dla klasycznych papierosów. Wciąż nie ma badań, jaki mają wpływ na zdrowie w ciągu kilku-kilkunastu-kilkudziesięciu lat.