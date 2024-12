Poczta Polska ułatwi pozbywanie się elektrośmieci

O ile segregowanie i utylizacja typowych śmieci gospodarstwa domowego pokroju szkła, papieru czy plastiku jest w miarę łatwa, o tyle elektrośmieci potrafią przysporzyć problemów. Wkrótce pozbycia się odpadów elektronicznych będzie można dokonać w jeszcze jednym miejscu.

Jak segregować elektrośmieci?

Z segregacją elektroniki kojarzy się kilka opcji – można poszukać odpowiednich pojemników w najbliższym supermarkecie, poczekać na kursujące w dużych miastach mobilne punkty zbiórki odpadów uciążliwych lub zawieźć wszystko osobiście do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Nie są to jednak rozwiązanie pozbawione wad. W pierwszym przypadku ograniczeniem może być odległość od sklepu na piechotę i fakt, że nie można zapomnieć torby z elektrośmieciami. W drugim wypadku należy dostosować się do harmonogramu zbiórek, który może oznaczać wywóz np. raz w miesiącu. PSZOK-i sprawdzają się za to najlepiej przy dużych, jednorazowych wywózkach. Wkrótce pojawi się kolejna opcja na segregację.

Poczta Polska pomoże w recyklingu elektroniki

W placówkach Poczty Polskiej zostaną umieszczone specjalnie pojemniki na elektroodpady, do których będzie można wrzucać drobną elektronikę: telefony, routery, zabawki czy żelazka. Tym samym zbiorniki na elektrośmieci dołączą do pojemników na zużyte baterie, które można znaleźć w placówkach od 2015 roku.

Wygląd pojemników na elektrośmieci w placówkach Poczty Polskiej. (Źródło: Poczta Polska)

Przy akcji pilotażowej pomagają Poczcie Polskiej MB Recycling i Terra Recycling, a kontenery pojawią się w 350 placówkach w województwie mazowieckim, śląskim i łódzkim. Na oficjalnej stronie poczty możemy wyczytać, że trafią one m.in. do Warszawy, Łodzi, Piaseczna, Ostrołęki, Sosnowca, Gliwic, Rybnika czy Chorzowa. Od sukcesów pilotażu zależy, czy Poczta będzie rozwijać liczbę punktów.

Na marginesie – grudzień to dobry miesiąc, aby połączyć wywóz elektrośmieci z mieszkania z czymś pożytecznym. W wielu miastach pojawiają się bowiem akcje, gdzie za oddane sprzęty możemy otrzymać choinkę. W najbliższych dniach zbiórki będą przeprowadzone m.in. w Gdańsku, Wieluniu, Ostrowcu Świętokrzyskim czy Rzeszowie. Warto przed udaniem się na miejsce dowiedzieć się, jakie warunki są wymagane do odebrania drzewka – w niektórych miejscach jest to np. trzy mniejsze sprzęty, a w innych – 3 kg makulatury wraz z dwoma elektrośmieciami.