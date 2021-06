Spodziewasz się przesyłki z Chin? Uważaj na SMS-y podszywające się pod Pocztę Polską

Już 1 lipca Poczta Polska przejmie obsługę celną przesyłek spoza Unii Europejskiej, co niestety już zostało wykorzystane przez internetowych oszustów, którzy przeprowadzają groźne akcje phishingowe.

Zmiana wejdzie w życie już 1 lipca, co oznacza, że Poczta Polska stanie się wtedy podmiotem, który będzie mógł dokonać zgłoszenia celnego za klienta dokonującego zakupu w sklepie internetowym z Azji, czyli na przykład AliExpress. Ma to za zadanie ograniczyć dostarczanie towarów spoza Unii Europejskiej, bez uprzedniego opłacenia cła i podatku VAT.

Niestety, żyjemy w takich czasach, że coraz trudniej uchronić się przed różnego rodzaju oszustwami. Cyberprzestępcy wykorzystają każdą okazję, nawet zmiany w regulacjach prawnych.

Ataki phishingowe, opierające się o nadchodzące zmiany w Poczcie Polskiej, opierają się na wysyłaniu do użytkowników zawirusowanych wiadomości, które zawierają prośby o uzupełnienie dokumentacji celnej w związku z zakupami dokonanymi w azjatyckich sklepach internetowych. Można w ten sposób przekazać oszustom wrażliwe dane osobowe, a nawet stracić pieniądze z konta bankowego.

Po kliknięciu w załącznik albo link, znajdujący się w otrzymanej wiadomości, komputer może zostać zarażony wirusem, w tym wypadku koniem trojańskim, który pozwoli przestępcom wykraść dane i przejąć kontrolę nad komputerem. W przypadku najnowszego ataku cyberprzestępców, jaki wykryliśmy, użytkownik może też zostać poproszony o dane logowania do banku albo innych serwisów. Grozi to przekazaniem wrażliwych danych osobowych, a nawet utratą pieniędzy z kont bankowych. Kategorycznie wyjaśniamy, że Poczta Polska nie wysyła do klientów maili dotyczących cła i nigdy nie prosi swoich klientów o dane bankowe

Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej