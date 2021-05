Czekasz na naprawdę tani i jednocześnie topowy smartfon dla graczy? Mamy dobre wieści!

Użytkownicy, którzy są uzależnieni od grania na smartfonie, znajdą na rynku wiele propozycji w różnych cenach. POCO F3 GT powinien się wyróżnić na ich tle, ponieważ spodziewamy się, że będzie bardzo atrakcyjną cenowo ofertą dla graczy.

Xiaomi już od dłuższego czasu walczy o mobilnych graczy. Smartfony z serii Black Shark są propozycjami dla najbardziej wymagających, a mimo to często można kupić je w okazyjnych cenach, choć nawet regularne nie są wygórowane. POCO F3 GT powinien jednak zaoferować jeszcze bardziej atrakcyjny stosunek ceny do specyfikacji i możliwości.

POCO F3 GT będzie tanim i topowym smartfonem dla graczy, tak samo jak Redmi K40 Gaming Edition

Niedawno Xiaomi wzmocniło swoją ofertę smartfonów dla graczy – pierwsza tego typu konstrukcja wzbogaciła portfolio marki Redmi. Okazuje się, że Redmi K40 Gaming Edition nie będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Smartfon trafi również na inne rynki, ale – co jakoś specjalnie nas nie dziwi – pod zmienioną nazwą.

POCO F3 GT, bo tak właśnie będzie się nazywać Redmi K40 Gaming Edition przeznaczony na rynki zagraniczne, został już dostrzeżony w jednym ze sklepów. Smartfon wygląda jak swój pierwowzór, ale ma inne logo na obudowie. Aktualnie widnieje przy nim zawrotna cena 1299,99 dolarów, ale na pewno nie jest to ta, która będzie obowiązywać w oficjalnej dystrybucji.

Cena Redmi K40 Gaming Edition zaczyna się w Chinach już od 1999 juanów, co jest równowartością ~1200 złotych. Można się zatem spodziewać, że cena POCO F3 GT zostanie ustalona na podobnym poziomie, aczkolwiek oczywiście będzie ona dostosowana do konkretnego rynku. Dla przypomnienia, POCO F3 kosztuje w Polsce od 1599 złotych, a jest to smartfon, sprzedawany w Chinach jako Redmi K40, którego cena w Państwie Środka również zaczyna się od 1999 juanów.

Na tę chwilę nie znamy daty oficjalnej premiery POCO F3 GT, ale wszystko wskazuje na to, że Redmi K40 Gaming Edition lada chwila zostanie wprowadzony na globalny rynek.