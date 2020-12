Plus w końcu uruchamia VoLTE i Wi-Fi Calling dla wszystkich

Plus czasami zdaje się mieć pewne problemy z nadążaniem za trendami na rynku telekomunikacyjnym. VoLTE i VoWiFi (WiFi Calling) to dwie usługi, które zdają się nie robić na nikim wrażenia, ponieważ już się do nich przyzwyczailiśmy i są częścią codziennego korzystania ze smartfona dla wielu osób. W końcu do tego grona będą mogli dołączyć klienci zielonego operatora, ponieważ to właśnie tam, aż do dziś można było odczuć ich brak.

VoLTE i VoWiFi dla (prawie) wszystkich?

Dzisiaj, czyli 22 grudnia, operator sieci Plus udostępni wspomniane już usługi umożliwiające rozmowy w wyższej jakości z wykorzystaniem sieci LTE oraz WiFi. Jest to szczególnie duże usprawnienie dla klientów korzystających z sieci 5G operatora, którzy to musieli przy wykonywaniu połączeń głosowych poczekać aż ich telefon wejdzie w zasięg leciwego już 3G.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fot. Miłosz Starzewski

Zarówno VoLTE jak i WiFi Calling były od dłuższego czasu sprawdzane przez spore grupy użytkowników. W przypadku tej pierwszej usługi, testowano ją na smartfonach Samsunga, zaś drugą można było wypróbować na dowolnym smartfonie za pomocą dodatkowej aplikacji, co nie było zbyt wygodne.

Połączenia głosowe w Plusie będzie można od teraz obsługiwać przez sieć LTE również na wybranych smartfonach Sony, LG czy ZTE, choć lista zgodnych urządzeń obejmuje przede wszystkim Samsungi.

Co ciekawe, operator nie potwierdza zgodności VoLTE z urządzeniami marki Apple, których choć nie ma w swojej ofercie, to są dość popularne wśród jego abonentów. Dokładną listę wspieranych telefonów będzie można sprawdzić na specjalnie przygotowanej stronie.

Jak skorzystać z nowych usług w Plusie?

Operator nie udostępnił jeszcze szczegółów aktywacji Rozmów Przez WiFi – te mają pojawić się jeszcze dzisiaj. Jeśli okaże się jednak, że nasz smartfon nie będzie wspierał systemowo opcji WiFi Calling, nadal będziemy mogli ją wypróbować z pomocą dedykowanej aplikacji, którą można pobrać ze Sklepu Google Play.

W przypadku VoLTE nie musimy aktywować żadnych dodatkowych opcji w serwisie online czy też kodem lub SMS-em. Jeśli nasz smartfon będzie obsługiwany, będziemy mogli aktywować usługę w ustawieniach połączeń. W przypadku niektórych urządzeń, może się ona aktywować nawet bez naszej ingerencji.