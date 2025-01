Nowy rok, nowy operator, nowe możliwości. Kup smartfon nawet o połowę taniej

Artykuł sponsorowany

Plus rozpoczął rok z promocją, która pozwala kupić wybrane smartfony nawet o 50% taniej. To propozycja skierowana do osób, które w nowym roku szukają nowego operatora i będą przenosić numer do Plusa. Poznajcie szczegóły tej oferty oraz modele smartfonów, które można kupić w promocji.

Nowy rok, nowy operator, nowe możliwości – szczegóły promocji Plusa

Jak wspomniałem, nowa oferta operatora skierowana jest do osób, które przeniosą swój numer do Plusa i zdecydują się na jeden z dostępnych abonamentów. W każdym z nich klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych oraz nielimitowane rozmowy na numery stacjonarne oraz dostęp do internetu 5G. Pakiety te różni liczba dostępnych w ramach nich GB danych oraz – oczywiście – cena.

Przy przenoszeniu numeru i zawarciu umowy na 24 miesiące, najtańszy z nich, pakiet S, kosztuje 39 złotych miesięcznie z rabatem – zawiera 6 GB internetu oraz 20% zniżki na wybrane smartfony. Nieco droższy jest plan M, którego miesięczny koszt to 59 złotych z rabatem. Każdy, kto się na niego zdecyduje, otrzyma już jednak 50 GB danych oraz zniżkę na smartfon wynoszącą 30%. Najdroższy plan L, oferujący 50% zniżki na smartfony oraz 120 GB internetu, kosztuje 69 złotych miesięcznie z rabatem.

Warto dodać, że do planów M oraz L za dodatkowe 30 złotych miesięcznie można zyskać 10 GB internetu oraz dostęp do usługi All In Streaming 3w1, czyli pakietu zawierającego takie serwisy VoD, jak Disney+, Max oraz Polsat Box Go.

Tymczasem przejdźmy do smartfonów.

Jakie smartfony można zgarnąć za połowę ceny?

W ofercie Plusa znalazł się Samsung Galaxy S24 FE, czyli smartfon z wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i szkłem Gorilla Glass Victus+, a także dziesięciordzeniowym procesorem Exynos 2400e, wspieranym przez 8 GB RAM oraz 128 GB.

Do tego jego użytkownicy mają do dyspozycji całkiem niezłe zaplecze fotograficzne, na które składa się aparat główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw 8 Mpix z 3x optycznym zbliżeniem.

Przy wyborze pakietu L Samsunga Galaxy S24 FE można kupić za 1599 złotych, a do tego płatność zostanie rozbita na 12 rat po 133,15 złotych każda przy złotówce na start.

Samsung Galaxy S24 FE (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Ciekawym wyborem będzie również Motorola edge 50 neo. Na pokładzie telefonu znalazł się płaski wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,4 cala z Gorilla Glass 3, procesor MediaTek Dimensity 7300 z ARM Mali-G615 MC2, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Do dyspozycji użytkowników jest aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 13 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix z 3x zoomem optycznym i OIS.

Motorolę edge 50 neo można w Plusie kupić już za 999 złotych, czyli 83,16 złotych miesięcznie płatnych przez rok przy opłacie 1 zł na start.

Motorola Edge 50 Neo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Operator przygotował też coś dla wszystkich szukających bardziej budżetowej oferty. Pierwszą z tych tańszych propozycji jest realme 12+ 5G wyposażony w MediaTek Dimensity 7050 wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe w tym smartfonie również znalazł się wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który mierzy 6,67 cala. Do tego producent wyposażył go w aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Ten sprzęt można w ofercie Plusa kupić już za 66,50 złotych miesięcznie przy opłącie początkowej 1 zł (łącznie 799 złotych).

realme 12 5G (źródło: realme)

Najtańszy w promocji, o której mowa, jest bez wątpienia Samsung Galaxy A16 5G. Łączna cena tego smartfona w ramach omawianej akcji to 499 złotych, a po rozłożeniu na raty daje nam to 41,50 złotych miesięcznie ze złotówką na start. Co dostaniemy w zamian za niecałe 500 złotych?

Południowokoreański producent wyposażył ten model w 6,7-calowy Super AMOLED, procesor Exynos 1330, 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego potrójna konfiguracja aparatu z głównym 50 Mpix na czele to coś, co naprawdę robi wrażenie w tej cenie.

Samsung Galaxy A16 5G (źródło: Samsung)

Jak sami widzicie promocja Plusa to nie tylko okazja do zakupu smartfona z dużymi rabatami, ale także sporo dodatkowych benefitów, jak choćby możliwość skorzystania z usług streamingowych za niewielką opłatą czy abonament z solidnym pakietem internetu. Do tego skorzystanie z tej oferty jest banalnie proste. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową operatora, która przeprowadzi nas przez cały proces. To wszystko sprawia, że w nowym roku wiele osób może przenieść swój numer do Plusa.

Promocja trwa do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

