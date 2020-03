Duże zmiany w Plus Na Kartę i Plush na Kartę, ale pozytywne

Zazwyczaj informacje o zmianach w ofertach nie są dobrymi wieściami, gdyż w większości przypadków klienci dowiadują się, że za niedługo będą musieli płacić za usługi telekomunikacyjne więcej. W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia z podwyżkami, a przede wszystkim wzbogaceniem dotychczasowej oferty Plus na kartę i Plush na kartę.

Zmiany w Plus na kartę i Plush na kartę

Użytkownicy taryf Plus Elastyczna na Kartę i Nowy Plush mogą od teraz włączyć nowy pakiet na okres 30 dni, w skład którego wchodzą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczka 15 GB internetu. Jego cena to 30 złotych. Dla klientów przenoszących swój numer z innych sieci będzie on przez aż trzy miesiące bezpłatny.

Dodatkowo, w ramach akcji #ZostańWdomu, Plus udostępnia w taryfach Plus na kartę i Plush na kartę nowe pakiety internetowe w atrakcyjnych cenach, aby klienci nie nudzili się w swoich czterech ścianach:

5 GB za 5 zł na 5 dni,

10 GB za 10 zł na 10 dni,

30 GB za 30 zł na 30 dni.

Jednocześnie Plus poinformował, że zmodyfikowano również bonusowe pakiety internetu za zasilenie konta, dzięki czemu przy niższych doładowaniach użytkownicy otrzymają większe paczki danych, a przy wyższych mają one dłuższy okres ważności. Zmiany dotyczą analogicznych ofert w Plus na kartę i Plush na kartę. W pierwszym przypadku już weszły w życie, zaś w drugim dopiero od 17 kwietnia 2020 roku.

Bez zmian pozostaje natomiast bezpłatny transfer danych podczas korzystania z Facebooka, Messengera i Vibera w taryfie Plus Elastyczna na Kartę przy doładowaniu za co najmniej 25 złotych. Z kolei w Nowym Plushu za zasilenie konta kwotą do 24,99 zł przyznawany jest bezpłatny transfer dla Facebooka, zaś od 25 zł w górę również na Messengera, Instagrama i WhatsAppa oraz dodatkowe 10 GB do wykorzystania w aplikacjach YouTube i TikTok.

Plus przy okazji informuje, że wszystkie startery Plush na Kartę będą zawierać nowy, dwa razy większy pakiet GB na start – 12 GB.

Źródło: informacja prasowa

