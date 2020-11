Korzystasz z dostępu do cudzego konta na PlayStation 5? Jego posiadacz może otrzymać bana

Nowa generacja, podobnie jak poprzednia, pozwala na współdzielenie kont PlayStation – głównie w celu otrzymania cudzych gier wideo (jako że zakup dostępu do takiego konta to koszt kilkunastu, a może nawet kilku złotych). Interes po raz pierwszy może przestać kwitnąć, bo Sony zdecydowało się banować zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Ale weźmy to na warsztat. Mamy grę Demon’s Souls na PlayStation 5, która potrafi kosztować ponad 300 złotych. Co jeżeli powiem Wam, że w to i w kilka innych gier, których cena może być podobna, zagramy już za kilkadziesiąt złotych?

Temu właśnie służyła sprzedaż takich kont. Kupujemy u kogoś konto, logujemy się i gramy w gry wideo, na które nie musieliśmy się tak wykosztowywać. Takie sytuacje miały miejsce już w poprzedniej generacji i mają wciąż chociażby na takim PC, gdzie daje się dostęp do którejś z platform z grami. Sony jednak (w końcu) powiedziało „stop”.

Permanentny ban dla współdzielonych kont na PlayStation 5

Przy nowej generacji, na PlayStation 5, posiadanie PlayStation Plus przez PlayStation Plus Collection jest jeszcze bardziej korzystne. To też podbudowuje ofertę dla osób, które decydują się udostępniać swoje konto innym – oczywiście za pieniądze. W kolekcji znajdują się przecież m.in. takie gry, jak God of War, The Last of Us czy Days Gone – nie byle jakie tytuły.

Days Gone

Jak się jednak okazuje, nasz japoński gigant zaczął się nareszcie przyglądać sprawie takich kont i w sieci pojawiają się informacje, jakoby sprzedający takie konta mieli otrzymywać permanentne bany na konta. Oznacza to dla jego właściciela utratę wszystkiego, na co wcześniej przeznaczył pieniądze (a które później pomnażał, udostępniając konto).

Osoby, które korzystają z takich kont, też nie pozostaną bez kary. W przypadku kupujących także przewidziano bany, ale już nie permanentne, a przynajmniej na dwa miesiące.

Może nie ma co kombinować? Xbox wie, co jest grane.

