PlayStation 4 Pro znika ze sklepów – jej zakup i tak byłby teraz bez sensu

Sklep PlayStation Direct zakończył sprzedaż konsoli Sony PlayStation 4 Pro. Biorąc pod uwagę jej cenę, to oczywista decyzja.

Nikt już nie potrzebuje PlayStation 4 Pro

PlayStation 4 Pro była najmocniejszą wersją poprzedniej generacji konsoli produkcji Sony. Umożliwiała, między innymi, grę w rozdzielczości 4K albo z lepszej jakości grafiką, w zależności od konkretnego tytułu.

Wraz z nadejściem nowej generacji konsol, dalsza sprzedaż wersji Pro, po prostu, straciła sens. Wszystko dlatego, że w oficjalnym sklepie, kosztowała 399 dolarów, czyli dokładnie tyle samo, ile podstawowa wersja PlayStation 5. Wybór poprzedniej generacji, w takiej sytuacji, nie miałby żadnego uzasadnienia, z czego Sony musiało zdawać sobie sprawę. Nie pozostało więc nic innego, jak tylko zakończyć jej sprzedaż.

Koniecznie chcesz kupić PS4 Pro? To ostatni moment

Poniżej informacji o braku dostępności PlayStation 4 Pro, w sklepie PlayStation Direct, znajduje się wszystko wyjaśniająca informacja: there are currently no plans to restock this item in te future. Znaczy to, że na tę chwilę, nie ma żadnych planów, by PS4 Pro kiedykolwiek ponownie pojawiła się w sprzedaży.

Można się spodziewać, że egzemplarze, które obecnie dostępne są na sklepowych półkach i w magazynach, są ostatnimi, jakie będzie można kupić. Zatem, jeśli koniecznie potrzebujesz kupić PlayStation 4 Pro, zamiast PlayStation 5, to ostatni dzwonek. Co prawda dotyczy to rynku amerykańskiego, ale to wyłącznie kwestia czasu, kiedy przełoży się na polski.

Poprzednia generacja konsoli od Sony obfitowała w naprawdę świetne produkcje, dlatego, jeszcze przez wiele lat, będzie ciepło wspominana przez graczy. Dodatkowo, powrót do tytułów z PS4 umożliwia kompatybilność wsteczna jej następczyni.

Którą grę, wydaną na PS4, zapamiętacie najlepiej?