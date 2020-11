Nie możesz doczekać się polskiej premiery PlayStation 5? Zagraj w PS5 Simulator!

Już tylko dwa dni dzielą nas od polskiej premiery PlayStation 5! Niestety, według wstępnych informacji, nie każdy będzie mógł od razu cieszyć się nową konsolą Sony – wszystko przez limitowaną liczbę egzemplarzy urządzenia. Tak więc dla tych, którzy się nie załapali na kupno PlayStation 5, mam pewną zabawną alternatywę…

Symulator rozpakowywania PlayStation 5. Tak, powstała taka gra

Kreatywność fanów PlayStation już nieraz nas zaskakiwała. Tym razem jeden z nich – Alex Grade, postanowił przekuć swoją kreatywność w grę o… rozpakowywaniu i podłączaniu PlayStation 5. Idealny tytuł dla każdego, kto nie załapał się na przedsprzedaż PS5.

Grę zaczynamy od przyjazdu kuriera, rozpakowaniu pudełka, zadbaniu o odpowiednie kable i tak dalej. Wszystko oczywiście jest utrzymane w komediowej stylistyce, ale jak na projekt zrobiony fanowsko w kilka dni, symulator PlayStation 5 pozytywnie zaskakuje.





Jak widać, przed nami wiele niezwykle realistycznych wyzwań ;)

Co znajdziemy w grze według samego twórcy? Pozwólcie, że przytoczę fragment opisu PS5 Simulator:

Najwyższej klasy oprawa graficzna – niestety bez ray tracingu,

Zwariowana fizyka – Newton raczej nie byłby z tego zadowolony,

Możliwość wcześniejszego sprawdzenia PlayStation 5 na własną rękę,

Mechanika najgorszego zarządzania kablami – tak, jak w prawdziwym życiu.

Jeśli ten zabawny projekt Was zainteresował, to odsyłam Was do strony PS5 Simulator. Możecie tam więcej przeczytać o samej grze, jak i też ją po prostu pobrać (947 MB na Windows) oraz sprawdzić na własną rękę. Tytuł jest oczywiście w pełni darmowy.

