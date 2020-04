Jest wiele powodów, dla których użytkownik może chcieć lub musi wymienić kartę SIM na nową. Najczęstsze to niewątpliwie przesiadka na nowy smartfon, który obsługuje inny rodzaj SIM oraz awaria karty, co zwykle dzieje się bez ostrzeżenia i w najmniej odpowiednim momencie. Proces jej wymiany jest banalnie prosty i trwa chwilę, pod warunkiem, że zrobi się to w salonie operatora. Play sprawił jednak, że równie bezproblematycznie będzie to można zrobić także zdalnie z domu – wystarczy wykonać jeden telefon.

Play ma bardzo rozbudowaną sieć salonów, więc klienci nie powinni mieć problemów z załatwieniem swoich spraw, w tym z wymianą karty SIM. Aktualnie część z nich jest jednak zamknięta – chodzi tu o te, które znajdują się w galeriach handlowych. Pozostałe funkcjonują względnie normalnie, lecz je również dotyczą ograniczenia, dlatego warto korzystać z alternatywnych sposobów kontaktu z operatorem, szczególnie że to umożliwia. Nie mówiąc już o tym, że idealnie wpasowuje się to w akcję #zostańWdomu – jeśli ktoś nie musi, nie powinien wychodzić na zewnątrz.

Możesz wymienić kartę SIM w Play bez wychodzenia z domu

Jeśli okoliczności zmuszają kogoś do wymiany karty SIM i nie może z tym czekać, nie musi iść do salonu Play, aby to zrobić. Operator przygotował schemat, który pozwoli przeprowadzić cały proces przez telefon. Klienci najpierw muszą zadzwonić na numer 790500500 i zgłosić chęć/potrzebę wymienienia karty SIM na nową.

Po przyjęciu zgłoszenia, Play wyśle kurierem nową kartę SIM. Po jej otrzymaniu należy ponownie skontaktować się z operatorem (klienci indywidualni powinni zadzwonić pod 790500500, natomiast biznesowi na 790600600). W trakcie rozmowy konsultant upewni się, którego numeru dotyczy wymiana, a także zweryfikuje tożsamość użytkownika (proces może przeprowadzić tylko abonent, nikt postronny) oraz poprosi o numer nowej karty SIM, która przyszła kurierem (jest on w formacie 894 806 XXX XXX XXX XXXX).

Co prawda cały proces jest nieco bardziej czasochłonny niż podczas wizyty w salonie, ale w obecnej sytuacji warto z niego skorzystać, jeśli kogoś aż tak nie pili. Przy pierwszym kontakcie Play powinien też poinformować o kosztach tej operacji i sposobie ich uregulowania, ponieważ po ostatnio wprowadzonych zmianach w ofertach na kartę trzeba za wymianę karty SIM zapłacić 19,99 zł, jeśli nie wpłynęły na to określone okoliczności.

