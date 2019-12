Uwaga: Play podnosi ceny usług w wybranych taryfach

Nikt nie lubi dowiadywać się, że będzie musiał płacić więcej za usługi, z których korzysta na co dzień. Niestety, klienci Play właśnie otrzymują informację o planowanych podwyżkach opłat w wybranych taryfach.

Podwyżki opłat w Play

Za kilka tygodni użytkownicy taryf głosowych i internetowych na kartę (zarówno pod marką Play, jak i Red Bull Mobile) będą musieli zapłacić więcej za wybrane usługi. Użytkownicy ofert abonamentowych mogą więc odetchnąć, bowiem w ich przypadku (przynajmniej na obecną chwilę) nic się nie zmienia – podwyżki dotyczą wyłącznie segmentu pre-paid.

Osoby, które na co dzień korzystają z taryf na kartę, w ostatnich dniach otrzymują informację od Play o planowanych zmianach w cennikach. Począwszy od 15 lutego 2020 roku, za minutę połączenia głosowego i wideo w kraju oraz roamingu w Unii Europejskiej zapłacą 30 groszy, co oznacza podwyżkę o 1 grosz względem aktualnego taryfikatora. Do 19 groszy podniesiona zostanie także opłata za SMS w kraju i roamingu w UE (obecnie jest to najczęściej 9 groszy). Zmiana nie dotyczy oferty odNOWA, w przypadku której jest to 29 groszy.

O ile ww. podwyżek zapewne nie odczuje duża część użytkowników, ponieważ Play od dawna oferuje pakiety z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami za określoną odgórnie opłatę miesięczną, tak kolejna zmiana dotknie wszystkich, którzy będą chcieli wymienić kartę SIM. Aktualnie jest to najczęściej bezpłatne, lecz od 15 lutego 2020 roku operator pobierze za taką usługę 19,99 złotych. Opłaty tej będzie można uniknąć tylko w przypadku, gdy wina nie leży po stronie użytkownika, tj. na przykład wady karty SIM lub kradzieży (tutaj Play może żądać przedstawienia potwierdzenia zgłoszenia takiego zdarzenia, wystawionego przez organy ścigania).

Play informuje w rozsyłanej do klientów korespondencji, że dzięki nowym cenom będzie mógł przygotować dla nich jeszcze lepsze usługi i promocje. Argument dość standardowy, lecz – jak wspomniałem – duża część użytkowników prawdopodobnie nie zauważy zmian w cennikach. Pozostali będą musieli rozważyć zmianę taryfy lub – w ostateczności – operatora. Na szczęście dla nich, aktualnie proces przenoszenia numeru jest bezproblemowy i można to zrobić od ręki, gdyż w ofertach na kartę nie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Źródło: Play via Telepolis