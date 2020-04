Play otwiera Punkty Wsparcia Klienta w całej Polsce

Nie jest łatwo. Obecnie panująca sytuacja mocno wpływa na nasze codzienne życie, nawet jeśli staramy się zachować pozory normalności. Dostęp do wszystkich usług jest utrudniony, w tym także do salonów operatorów komórkowych. Play postanowił więc wprowadzić zmiany w działaniu swoich placówek i uruchomić Punkty Wsparcia Klienta w całej Polsce.

Play, jako nowoczesny operator, umożliwia załatwienie wielu spraw przez telefon (za pośrednictwem infolinii) lub internet (z wykorzystaniem aplikacji Play24). Nie wszyscy jednak potrafią (lub chcą) to zrobić w ten sposób i wolą udać się do salonu. Na szczęście, te wciąż pozostają otwarte (aczkolwiek nie wszystkie), lecz wprowadzono w nich wiele ograniczeń, do czego operatora zmusiła panująca w Polsce epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

Punkty Wsparcia Klienta Play

Play informuje, że cały czas otwartych jest kilkaset salonów w całej Polsce, jednak dodatkowo przygotowano Punkty Wsparcia Klienta. Są to lokalizacje, przeznaczone do obsługi spraw, które da się załatwić bez potrzeby wychodzenia z domu. Zrobiono to z myślą o użytkownikach, którzy nie potrafią skorzystać z innych kanałów i nie ma kto im w tym pomóc. Operator nie chciał ich pozostawić samym sobie w tak trudnym dla wszystkich okresie.

Punkty Wsparcia Klienta czynne będą od poniedziałku do piątku. Odwiedzający je klienci powinni być jednak przygotowani na szczególne środki ostrożności, zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami obsługi w handlu podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Klienci mają być przyjmowani pojedynczo i będą musieli zachować odpowiednie odstępy między sobą.

Play informuje również, że przed udaniem się do Punktu Wsparcia Klienta każdy zainteresowany może skontaktować się telefonicznie z kierownikiem konkretnego salonu. W pierwszej kolejności zaoferuje on pomoc zdalną, a dopiero w sytuacji, gdy nie będzie ona możliwa, zaprosi klienta do kontaktu osobistego.

Punkty Wsparcia Klienta otwarte będą m.in. w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Tarnowie, Rzeszowie i Lubaniu. Pełna lista tego typu placówek zostanie udostępniona na oficjalnej stronie internetowej Play.

Źródło: informacja prasowa

