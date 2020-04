Play: kolejne 10 GB danych dla klientów

Nadchodzący tydzień, bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne, to kolejne dni, w których dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest zostać w domach i przełożyć na późniejszy czas wszystkie sprawy, które mogą poczekać. O swoich klientów ponownie zadbała sieć Play, która przygotowała kolejną darmową paczkę gigabajtów transmisji danych.

Realizacja pracy zdalnej i domowego nauczania wymaga korzystania z internetu w domu częściej niż do tej pory. Stanowi to nie lada problem zwłaszcza dla tych, którzy dotychczas korzystali z łącza o limitowanej transmisji danych. Sytuacja, z którą musimy się zmagać, wymaga zaangażowania ze wszystkich stron, co zrozumieli również operatorzy internetu mobilnego. Ci oferują swoim klientom gigabajty dodatkowej transmisji, by bez przeszkód uczestniczyć w lekcjach i pracować z własnego mieszkania.

Kolejną transzę darmowych gigabajtów rozdaje właśnie sieć Play. Dla wszystkich klientów abonamentowych (również dla firm) oraz korzystających z oferty typu MIX, przygotowano dodatkowe 10 GB danych.

Skorzystanie z nich jest możliwe za pomocą aplikacji Play24. O przyznaniu dodatkowego transferu klienci zostaną poinformowani powiadomieniem w aplikacji i/lub SMS-em. Klienci fioletowego operatora dostali na aktywację sporo czasu: można to zrobić do końca kwietnia, w najbardziej dogodnym momencie.

Pakiet danych, który swoim klientom proponuje Play, to kolejna tego typu akcja w ostatnim czasie, jaką organizują operatorzy komórkowi. Co zasługuje na uwagę, to długi czas na jego aktywację. W nadchodzącym tygodniu, z uwagi na Wielkanoc, zdalnych zajęć będzie z pewnością mniej niż zazwyczaj, dlatego równie dobrze 10 GB można włączyć po świętach.

Aktywacja pakietu możliwa jest w aplikacji Play24. Można ją pobrać ze Sklepu Google Play oraz Apple AppStore. Warto to zrobić nie tylko dla tej i innych dostępnych promocji, ale też dlatego, że jest to bardzo wygodne narzędzie do zarządzania swoim kontem i dostępnymi usługami u tego operatora. Z poziomu aplikacji można, między innymi, wygodnie opłacić fakturę za abonament czy sprawdzić bieżące zużycie internetu.

Zachęcamy do skorzystania z promocji oraz dbania o własne bezpieczeństwo, #zostańwdomu.

