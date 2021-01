Platige Image ma ambitne plany na przyszłość – firma chce tworzyć własne filmy, gry i seriale

Na polskim rynku znaleźć można kilka firm, o których nie jest zbyt głośno, a które „maczają palce” w wielu wielkich projektach, znanych na całym świecie. Moim zdaniem Platige Image jest właśnie jedną z nich. Co więcej, w niedalekiej przyszłości chce sprawić, że rozpoznawalność marki znacząco wzrośnie.

Platige Image – kto to?

Wielu z Was może stwierdzić, że nie zna żadnych projektów Platige Image, co prawdopodobnie jest błędem. Prace tej polskiej firmy widzieć mogliśmy w wielu filmach, grach i serialach na przestrzeni ostatnich lat, o czym duża część ludzi może nawet nie wiedzieć. Platige Image współpracowało m.in. z takimi firmami, jak Techland, Ubisoft, CD Projekt Red czy Netflix.

Jednym z bardziej znanych projektów jest krótkometrażowy film „Animowana Historia Polski”

To właśnie ta firma przygotowywała efekty specjalne do serialu Wiedźmin Netflixa i tworzyła zwiastuny takich gier, jak Frostpunk, Dead Island, Metro Exodus czy League of Legends. Ze starszych projektów (ale nie mniej uznanych) można wymienić jeszcze krótkometrażowy film „Katedra” w reżyserii Tomasza Bagińskiego, za który firma zdobyła w 2003 roku Oscara.

Platige Image znane jest również ze świetnej krótkometrażówki „Sztuka Spadania” (tu nominacja do Oscara) i całego cyklu „Legendy Polskie”, które zostały wyprodukowane na zlecenie Allegro. Mowa więc o prawdziwych weteranach w branży trójwymiarowej grafiki komputerowej i animacji, którzy do tej pory ograniczali się raczej do pojedynczych projektów na zlecenie zewnętrznych firm. To ma się wkrótce zmienić.

Platige Image chce tworzyć własne filmy, gry oraz seriale

Polska firma podzieliła się swoimi ambitnymi planami na najbliższe 4 lata, które przede wszystkim skupić się mają na produkcji własnych gier, filmów i seriali. W tym celu Platige Image ma zamiar wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie i aktywnie się rozwijać. Pod uwagę branych jest kilka scenariuszy, w tym nawet tworzenie osobnych spółek celowych skupiających się na produkcji swoich własnych gier.

Podobnie ma być również z filmami i serialami, ale warto tu dodać, że firma nie ma zamiaru jednocześnie rezygnować z obecnego stylu pracy. Platige Image nadal będzie współpracowało z innymi firmami nad kolejnymi projektami, w szczególności dotyczącymi właśnie filmów i seriali. W niedalekiej przyszłości ma zamiar także zwiększyć swoją popularność na giełdzie, przyciągając nowych inwestorów.

W skrócie: będzie się działo! Warto zatem baczniej przyglądać się Platige Image i ich projektom.