Aplikacja IKO na iOS umożliwia teraz podpięcie kont z innych banków

Wystarczy mieć konta bankowe w różnych instytucjach finansowych i od razu wychodzi na wierzch spora wada takiego rozwiązania: musimy otwierać osobno każdą apkę bankową, by podejrzeć stan zgromadzonych środków. No, chyba że korzystamy z iPhone’a i mamy konto w PKO BP. Aplikacja IKOzyskała nową funkcję.

PKO BP wprowadza w IKO otwartą bankowość

Otwarta bankowość (ang. open banking) to nowy sposób korzystania z usług płatniczych, który działa dzięki dyrektywie unijnej PSD2. Dzięki niej do aplikacji bankowej można podpinać konta z innych banków, by zyskać w nie wgląd, na postawie usług AIS (Account Information Service).

Oprócz tego, otwarta bankowość umożliwia uzyskiwanie szybszych pożyczek czy ciekawszych ofert produktów bankowych, na przykład dzięki informacji o historii transakcji z kont w innych instytucjach finansowych.

PKO BP poinformował, że w mobilnej aplikacji IKO przeznaczonej dla systemu iOS, możliwe jest teraz podpięcie kont z wybranych banków. Na razie obsługiwane są banki:

BNP Paribas

Millennium

Pekao

mBank

Santander

Alior Bank (w tym T-Mobile Usługi Bankowe)

Jak zapewnia PKO BP, lista banków będzie systematycznie poszerzana.

Korzystanie z otwartej bankowości jest bezpłatne. Warto jednak pamiętać, że jeśli podpinamy konto innego banku do IKO, to w żaden sposób nie wpływa to na opłaty za jego prowadzenie. Innymi słowy, jeśli wcześniej płaciliśmy za podpinane konto, nadal będziemy musieli to robić.

Aplikację IKO na iOS pobierzemy ze sklepu App Store.

PKO BP z kolejnymi usługami

PKO BP rozwija nie tylko aplikację IKO, ale także inne usługi. Na przykład umożliwia założenie konta „na selfie”. Bank przymierza się także do wprowadzenia specjalnej platformy, na której będzie możliwy zakup samochodów. Choć niektóre pomysły wydają się dość odważne, mogą stanowić o umocnieniu pozycji PKO BP w Polsce. Rynek usług finansowych jest u nas niezwykle konkurencyjny.