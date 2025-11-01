Flagowiec Google teraz o 600 złotych taniej! Musisz się jednak pospieszyć

Google Pixel 10, czyli jeden z najlepiej dopracowanych smartfonów z Androidem, można teraz kupić taniej. Dzięki ograniczonej czasowo promocji możesz teraz zaoszczędzić aż 600 złotych.

Google Pixel 10 – kompaktowy flagowiec z dopracowanym Androidem

W swojej recenzji Pixela 10 Karol napisał, że telefon ten “ma właściwie wszystko, czego moglibyśmy się po nim spodziewać” i trudno się z tym nie zgodzić. To jeden z tych modeli, które łączą topową wydajność, kompaktowy rozmiar i długie wsparcie systemowe.

Pixel 10 oferuje 6,3-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości Full HD+ (2424 x 1080 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz, który w testach wypada naprawdę dobrze. Jasność szczytowa sięga tu 3000 nitów, co oznacza, że nawet w pełnym słońcu ekran pozostaje czytelny.

W środku pracuje autorski procesor Google Tensor G5 wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci UFS 3.1. To zestaw, który zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale i energooszczędność. W codziennym użytkowaniu Pixel 10 działa płynnie, a aplikacje uruchamia błyskawicznie.

Na tylnym panelu znalazł się zestaw aparatów, który zadowoli nawet bardziej wymagających. Główny sensor ma 48 Mpix, a towarzyszy mu ultraszeroki kąt 13 Mpix i teleobiektyw 10,8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym.

Bateria o pojemności 4970 mAh zapewnia bez problemu dzień pracy, a ładowanie 30 W przewodowo pozwala uzupełnić energię w nieco ponad godzinę. Dodatkowo można skorzystać z ładowania bezprzewodowego 15 W. Do tego warto dodać, że Google gwarantuje 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń.

(fot.: Karol Kunat)

Zapłać o 600 złotych mniej za flagowca Google

W tym momencie standardowa cena za Google Pixel 10 w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić około 3849 złotych, ale w sklepie Media Expert trwa właśnie promocja, w ramach której cena została obniżona do 3249 złotych – czyli do poziomu, za który można kupić wersję z dwukrotnie mniejszą przestrzenią na pliki (128 GB). To oznacza dokładnie 600 złotych rabatu. Wystarczy w koszyku użyć kodu DYNIA.

Gdzie kupić? Pixel 10 256 GB ok. 3249 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Warto dodać, że oferta promocyjna obowiązuje tylko do 02.11.2025 roku, do końca dnia, czyli godziny 23:59. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem właśnie tego smartfona, to ta promocja jest nie lada okazją.