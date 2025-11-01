Flagowiec Google teraz o 600 złotych taniej! Musisz się jednak pospieszyć

Google Pixel 10, czyli jeden z najlepiej dopracowanych smartfonów z Androidem, można teraz kupić taniej. Dzięki ograniczonej czasowo promocji możesz teraz zaoszczędzić aż 600 złotych.
Google Pixel 10 – kompaktowy flagowiec z dopracowanym Androidem
W swojej recenzji Pixela 10 Karol napisał, że telefon ten “ma właściwie wszystko, czego moglibyśmy się po nim spodziewać” i trudno się z tym nie zgodzić. To jeden z tych modeli, które łączą topową wydajność, kompaktowy rozmiar i długie wsparcie systemowe.
Pixel 10 oferuje 6,3-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości Full HD+ (2424 x 1080 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz, który w testach wypada naprawdę dobrze. Jasność szczytowa sięga tu 3000 nitów, co oznacza, że nawet w pełnym słońcu ekran pozostaje czytelny.
W środku pracuje autorski procesor Google Tensor G5 wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci UFS 3.1. To zestaw, który zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale i energooszczędność. W codziennym użytkowaniu Pixel 10 działa płynnie, a aplikacje uruchamia błyskawicznie.
Na tylnym panelu znalazł się zestaw aparatów, który zadowoli nawet bardziej wymagających. Główny sensor ma 48 Mpix, a towarzyszy mu ultraszeroki kąt 13 Mpix i teleobiektyw 10,8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym.
Bateria o pojemności 4970 mAh zapewnia bez problemu dzień pracy, a ładowanie 30 W przewodowo pozwala uzupełnić energię w nieco ponad godzinę. Dodatkowo można skorzystać z ładowania bezprzewodowego 15 W. Do tego warto dodać, że Google gwarantuje 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń.
Zapłać o 600 złotych mniej za flagowca Google
W tym momencie standardowa cena za Google Pixel 10 w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić około 3849 złotych, ale w sklepie Media Expert trwa właśnie promocja, w ramach której cena została obniżona do 3249 złotych – czyli do poziomu, za który można kupić wersję z dwukrotnie mniejszą przestrzenią na pliki (128 GB). To oznacza dokładnie 600 złotych rabatu. Wystarczy w koszyku użyć kodu DYNIA.
Pixel 10 256 GB
Warto dodać, że oferta promocyjna obowiązuje tylko do 02.11.2025 roku, do końca dnia, czyli godziny 23:59. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem właśnie tego smartfona, to ta promocja jest nie lada okazją.