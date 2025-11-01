Google wprowadza obowiązkową weryfikację wieku w sklepie Play. Jeśli chcesz pobierać aplikacje dla dorosłych, będziesz musiał udowodnić, że masz ukończone 18 lat. Nie wszystkim użytkownikom się to podoba. Nie jest to też jedyna nowość, którą szykuje firma.

Dowód osobisty, selfie albo karta. Google chce mieć pewność, że jesteś pełnoletni

Nowa funkcja właśnie trafia do pierwszych użytkowników Sklepu Play. Od teraz, aby pobierać aplikacje przeznaczone dla dorosłych, trzeba będzie przejść proces weryfikacji wieku. Google testuje kilka metod potwierdzania pełnoletności. Według doniesień ma być to przesłanie dowodu tożsamości, zrobienie selfie, podanie danych karty płatniczej lub użycie zewnętrznego systemu verifymy.io.

Zmiana nie dotyczy pojedynczych aplikacji, ale całych kategorii treści. Użytkownicy, którzy nie potwierdzą wieku, mogą po prostu stracić możliwość pobierania niektórych pozycji ze sklepu.

Google tłumaczy, że nowe zasady wynikają z przepisów przyjętych w kilku amerykańskich stanach, m.in. w Teksasie, Utah i Luizjanie, które nakazują sklepom z aplikacjami weryfikację wieku użytkowników. Wkrótce podobne prawo zacznie obowiązywać również w Kalifornii. Firma chce więc dostosować się do regulacji, zanim zostanie do tego zmuszona.

Choć mechanizm dopiero się rozkręca, niektórzy użytkownicy już zgłaszają problemy. Na platformach Reddit i X pojawiają się relacje osób, które – po weryfikacji – zostały tymczasowo zablokowane w wyszukiwarce Google lub miały kłopoty z ponownym logowaniem. Pojawiają się też pytania o bezpieczeństwo danych, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć dokumentów.

Google zapewnia, że wszystkie informacje są przetwarzane zgodnie z zasadami RODO i przechowywane wyłącznie w celu potwierdzenia wieku, a użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć swoje dane z systemu. Firma dodaje, że proces weryfikacji jest w pełni zautomatyzowany i żaden pracownik nie ma dostępu do przesłanych dokumentów.

Weryfikacja jest wdrażana stopniowo. Na razie pojawia się w USA, a następnie trafi do innych regionów, w tym prawdopodobnie także do Europy. Google zapowiada, że z czasem użytkownicy będą mogli zweryfikować wiek z wyprzedzeniem, a nie dopiero przy próbie pobrania „zakazanej” apki.

Sztuczna inteligencja pomoże w wyborze aplikacji

Równolegle z weryfikacją wieku Google wprowadza do sklepu Play nową funkcję wykorzystującą sztuczną inteligencję. Sklep Play zaczyna wyświetlać generowane przez AI podsumowania recenzji aplikacji, które mają pomóc użytkownikom szybciej zdecydować czy warto coś pobrać.

Nowa sekcja nosi nazwę „Users are saying” i pojawia się w zakładce z ocenami i opiniami. Zamiast przeglądać setki komentarzy, użytkownik zobaczy jedno krótkie podsumowanie najczęściej pojawiających się pozytywnych i negatywnych opinii.

Podsumowania są widoczne w wersji 48.5.23-31 Sklepu Play, choć nie u wszystkich. Funkcja trafia do użytkowników stopniowo, podobnie jak nowy system weryfikacji wieku.