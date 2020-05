PeoPay Kids – mobilna aplikacja bankowa dla najmłodszych od Pekao SA już dostępna

Bank Pekao SA poinformował o wprowadzeniu do oferty aplikacji mobilnej dedykowanej dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. PeoPay Kids to narzędzie ułatwiające dziecku postawienie pierwszego kroku w świecie bankowości i oszczędzania.

Dzieci też chcą bankować mobilnie!

Zgodnie ze statystykami przekazanymi przez Bank Pekao SA podczas konferencji prasowej, ze smartfona korzysta aż 63% dzieci w wieku 3-6 lat. W przedziale 7-10 lat jest to 71%, a 11-16 – 84%. Oznacza to, że smartfony stały się nieodzownym elementem dziecięcej codzienności, zupełnie jak w przypadku osób dorosłych. Jako że dzieci chętnie naśladują dorosłych, na swoich urządzeniach mobilnych chciałyby korzystać z podobnych rozwiązań.

Jako że jednymi z popularniejszych aplikacji w smartfonach osób dorosłych są aplikacje do bankowości mobilnej, również z nich chcieliby korzystać najmłodsi. To właśnie z myślą o nich powstała aplikacja PeoPay Kids, pozwalająca zarządzać własnymi oszczędnościami nawet kilkulatkom.

PeoPay Kids od Pekao SA: dziecięca aplikacja, dorosłe możliwości

Mimo, że PeoPay Kids to aplikacja dedykowana najmłodszym, kryje w sobie wiele rozwiązań dostępnych do tej pory wyłącznie dla starszych klientów banku. Pod przyjaznym interfejsem dostosowanym do oczekiwań dzieci kryją się bezpłatne konto osobiste, do którego wydawana jest karta płatnicza oraz konto oszczędnościowe, podzielone na skarbonki, do których dziecko może wrzucać zaoszczędzone pieniądze, zbierane na większy wydatek.

Oprócz dostępu do konta osobistego i konta oszczędnościowego, PeoPay Kids to również platforma edukacyjna, w ramach której przyjazne, animowane postaci, w formie zabawy i krótkich lekcji, pomagają dziecku poznawać tajniki świata finansów i oszczędności.

Na moment udostępnienia aplikacja nie oferuje ani płatności mobilnych BLIK, ani zbliżeniowych HCE. Bank przewiduje możliwość ich wprowadzenia w kolejnych wersjach PeoPay Kids.

Wydatki pod pełną kontrolą rodziców

Do zarządzania rachunkami dziecka, udostępnionymi w PeoPay Kids, służy dorosła aplikacja PeoPay, powiązana z kontem rodzica oraz serwis bankowości internetowej. Rodzic może w nim, między innymi, udostępniać dziecku pieniądze oraz decydować o maksymalnej kwocie transakcji, jaką może wykonać dziecko (od 2o do 50 zł).

Dziecko korzystające z PeoPay Kids może, przy pomocy wydanej karty plastikowej (do wyboru jeden z sześciu wzorów) płacić w sklepach oraz wypłacać pieniądze z konta w bankomatach.

50 złotych na start i atrakcyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym

Dla pierwszych klientów nowej usługi Bank Pekao SA przygotował atrakcyjne promocje. Za założenie pakietu PeoPay Kids konto dziecka zostanie zasilone kwotą 50 złotych, a środki na koncie oszczędnościowym (do wysokości 3000 zł) będą oprocentowane na 2% w skali roku przez 4 miesiące.

Aplikację PeoPay Kids można pobrać ze Sklepu Google Play już teraz. W Apple AppStore powinna pojawić się jeszcze w dniu dzisiejszym. Więcej szczegółów oferty dostępne jest na stronie internetowej Pekao SA.

Źródło: informacja prasowa, Pekao SA