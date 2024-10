PayPal udostępni Twoje dane stronom trzecim? Szokująca zmiana

PayPal planuje od połowy 2025 roku udostępniać dane osobowe stronom trzecim. Jest to związane z wprowadzeniem z nowej funkcji o nazwie „spersonalizowane zakupy”. Co to dokładnie oznacza i jak to będzie działać? Czy użytkownicy PayPal mają się czego obawiać?

PayPal chce udostępniać Twoje dane

PayPal, amerykańskie przedsiębiorstwo, obsługujące płatności w internecie, zostało założone w 1998 roku. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest PayPal: to swego rodzaju cyfrowy portfel. Za pomocą karty kredytowej bądź salda konta w PayPal internauci mogą dokonywać zakupów przez internet. Jest to o tyle wygodne, że jeżeli nie chcemy podawać danych swojej karty na każdej stronie, gdzie coś kupujemy, to zazwyczaj możemy to zrobić przez PayPal, gdzie transakcje są szyfrowane.

PayPal dba o prywatność swoich użytkowników, ale w swoim regulaminie już wcześniej miał co najmniej dziwne, żeby nie powiedzieć, że „złe” zapisy, za co zresztą został ukarany przez UOKiK. Niemniej, plany, jakie ma teraz odnośnie przekazywania danych osobowych ludzi, którzy korzystają z ich usług, są co najmniej kontrowersyjne. Firma planuje wprowadzić „spersonalizowane zakupy”.

Samo to nie byłoby niczym dziwnym, natomiast fakt, że domyślnie włączy pole z udostępnianiem danych firmom trzecim, jest złą praktyką. Co oznacza to pole? Jest ono opisane tak: „pozwól nam udostępniać produkty, oferty i nagrody, które mogą Ci się spodobać w uczestniczących sklepach”.

Zmiany w PayPal wejdą od połowy 2025 roku

Oczywiście użytkownik może wejść w ustawienia, następnie przejść do zakładki „dane i prywatność” i „zarządzaj udostępnionymi informacjami”, gdzie znajduje się opcja wyłączenia spersonalizowanych zakupów. Tylko dlaczego ona jest w ogóle domyślnie włączona? PayPal ma jeszcze ponad pół roku na naprawienie tego głupiego pomysłu, bo w obecnej formie jest to co najmniej skandaliczne.

Polityka prywatności PayPal informuje, że dane ujawnione stronom trzecim, uznane za niezbędne do sfinalizowania transakcji, mogą być wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności tych podmiotów. No i tu się zaczynają schody, ponieważ to oznacza, że bardziej świadomi i dbający o swoją anonimowość w sieci oraz bezpieczeństwo użytkownicy będą musieli sprawdzać politykę prywatności każdej strony, na której zdecydują się na zakupy przez PayPal.