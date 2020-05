Xiaomi: smartfon składany czy z obrotową kamerką? Zróbmy dwa w jednym!

Rozwiązania, które producenci smartfonów zgłaszają w urzędach patentowych, bywają czasem zaskakujące, czasem nieco śmieszne, a czasem wywołują nieodparte uczucie chęci nabycia takiego urządzenia totalnie w ciemno. Najnowszy patent Xiaomi wzbudza wszystkie te uczucia na raz.

Żadnych kompromisów

W ciągu ostatnich miesięcy kilku producentów zaprezentowało swoje propozycje składanych smartfonów, wyposażonych w elastyczne ekrany. Co prawda wszystkie one w dalszym ciągu pozostają raczej w sferze ciekawostek, jednak można mieć nadzieję, że z biegiem czasu koncepcja zostanie dopracowana do tego stopnia, że staną się interesującą alternatywą dla ciągle rosnących smartfonów pozbawionych elementów ruchomych.

Znajdziemy w nich za to irytujące ozdobniki ekranu, które powstały wyłącznie po to, by za wszelką cenę uzyskać jak najcieńsze ramki wokół wyświetlacza. Część producentów usiłuje oprzeć się temu trendowi, korzystając z wysuwanych albo obracanych modułów aparatu, ze zmiennym szczęściem dla wyników sprzedażowych danego modelu.

Xiaomi właśnie opatentowało urządzenie, które połączy w sobie obydwa opisane światy – składany smartfon z obracanym aparatem.

Czy w tym szaleństwie jest metoda?

Urządzenie, którego koncepcję opatentowało Xiaomi wygląda jak typowy, składany smartfon, któremu ktoś doczepił obracaną belkę, na której umieszczono pięć obiektywów. Jeden z jednej strony, cztery po przeciwnej. Żeby po rozłożeniu telefonu ekran nie zasłaniał aparatów, zawias umieszczono w taki sposób, by wyświetlacz rozkładał się w dół.

Widoczna na technicznych szkicach koncepcja prezentuje się bardzo interesująco. Ciekawość potęguje fakt umieszczenia obiektywów z dwóch stron belki mimo tego, że jest ona obracana. To tylko moje domysły, ale wydaje mi się, że zdecydowano się na takie rozwiązanie właśnie po to, by umożliwić szybką identyfikację użytkownika przy pomocy rozpoznawania twarzy, bez konieczności obracania belki z aparatami.

Czy koncepcja Xiaomi kiedykolwiek opuści kartki papieru złożone w urzędzie patentowym? Trudno przewidzieć. Z jednej strony mamy do czynienia z ciekawą koncepcją, która przy odpowiednich rozwiązaniach inżynieryjnych mogłaby okazać się niezwykle praktyczna. Z drugiej, rozwiązanie wydaje się trudne, a przede wszystkim drogie w realizacji, co z pewnością powstrzyma wielu potencjalnych kupujących.

A co Wy sądzicie o rozwiązaniu Xiaomi łączącym składany smartfon i obracany aparat w jednym? Kupilibyście?

Źródło: Let’s Go Digital, TigerMobiles