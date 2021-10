AORUS planuje wejść na rynek pamięci DDR5. Tylko gdzie się podziało podświetlenie RGB?

Producenci pamięci operacyjnych coraz to chętniej wprowadzają swoje najnowsze moduły 5. generacji, aby przygotować nas, użytkowników, na premierę procesorów 12. generacji Intela. Do sieci trafiły zdjęcia pamięci w nadchodzącym standardzie DDR5 produkcji AORUS, jednak co ciekawe, ujawniony model jest pozbawiony charakterystycznego dla marki dodatkowego oświetlenia RGB.

Pamięci AORUS DDR5 bez oświetlenia RGB

Nadchodząca seria procesorów Intel Alder Lake odbije się szerokim echem na rynku komputerowym, bowiem cała branża przygotowuje się na debiut nowych CPU. Nie inaczej jest w przypadku stricte gamingowej submarki Gigabyte, czyli Aorus. Jakiś czas temu do sieci trafiły ceny płyt głównych Aorus na topowym chipsecie Z690, a teraz – pierwsze zdjęcia jeszcze niewydanych modułów RAM Aorus DDR5.

A mianowicie – pojedyncze zdjęcie, obrazujące nam, jak będą wyglądać pamięci piątej generacji produkcji Aorusa. Same kości niczym specjalnym się nie wyróżniają – mają czarny, najprawdopodobniej aluminiowy radiator z dodatkowymi gamingowymi akcentami w postaci pasków oraz napisu, a także logo producenta.

Sam radiator nie należy do najwyższych – jak na razie nie mamy dokładnych wymiarów pamięci, jednak patrząc na rendery, można dojść do wniosku, że są to najprawdopodobniej kości o niskim profilu. Warto także wspomnieć, że radiator jest pozbawiony jakiegokolwiek, nawet niewielkiego paska oświetlenia RGB.

Co więcej, na zdjęciu widać także pudełko, które zdradza kilka ciekawych informacji na temat specyfikacji. Omawiane moduły Aorus DDR5 są taktowane zegarem 5200 MHz (równowartość 5200 MT/s), a zatem wyższym niż częstotliwość podstawowa w standardzie pamięci piątej generacji (4800 MHz).

Jak na razie nie mamy danych dotyczących timingów kości, jednak wiemy, że obsługują profil XMP 3.0, który będzie można aktywować na płytach z chipsetem Z690. Na koniec trzeba dodać, że moduły Aorus DDR5 będą sprzedawane w konfiguracji 32 GB (2 × 16 GB).