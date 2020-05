Dodatkowy pakiet 5 GB za 5 zł w Orange na kartę. Rzadko kiedy ma on sens

Orange próbuje „ratować” klientów oferty na kartę 5-gigabajtowym pakietem internetu, choć domyślam się, że nie będzie zbyt często wykorzystywany, a to ze względu na dość nietypową konstrukcję tej nowej usługi.

Kiedy masz środki na koncie, ale nie masz gigabajtów

Podczas korzystania z Orange na kartę może zdarzyć się sytuacja, kiedy kończą nam się bonusowe gigabajty, ale wciąż mamy środki na koncie. Wtedy wybitnie nie w smak nam może być ponowne doładowywanie konta, ale jednak chętnie przygarnęlibyśmy jakiś „pomostowy” pakiet danych, do czasu konieczności wykonania kolejnego doładowania. Właśnie na takie sytuacje przygotowano pakiet 5 GB za 5 zł.

Jak go włączyć? Wysyłając SMS o treści PAKIET pod numer 411 (koszt SMS-a to 20 gr). Dodatkowe 5 GB zostanie dodane do bonusowych gigabajtów z doładowań i będzie ważne tak długo, jak one. Wszystko w jednym miejscu, z tą samą datą ważności.

Należy jednak pamiętać przy tym o kilku rzeczach, z czego chyba najważniejsze jest to, że żeby włączyć dodatkowy pakiet, należy zmieścić się w okresie ważności bonusowych gigabajtów. Dodatkowe 5 GB będzie dodane do bunusowego konta, więc trzeba też pilnować terminu. Oprócz tego, po wykorzystaniu limitu, należy liczyć się z tym, po wykorzystaniu pakietu prędkość transferu danych zostanie ograniczona.

Pakiet 5 GB za 5 zł można aktywować wielokrotnie. Więcej informacji znajdziecie w Regualminie.

Wciąż aktywna promocja podwójnego pakietu GB po doładowaniu

W pewnych okolicznościach może bardziej nam się opłacać zwykłe doładowanie konta online niż zakup powyższego pakietu. Zgodnie z warunkami wciąż aktywnej promocji w Orange Free, doładowując konto za 5 zł, zyskamy 5 GB bonusu, ważnego 2 dni.

źródło: Orange