Dwa razy więcej bonusowych GB dla klientów Orange Free na kartę po doładowaniu!

Prawda jest taka, że już dawno przestałem liczyć, jak dużo gigabajtów dostaję od Orange każdego miesiąca w taryfie Orange Free. Nowa promocja sprawi, że będzie ich jeszcze więcej.

Zwykle doładowanie w Orange Free na kartę łączy się z pokaźną liczbą gigabajtów dodawanych do naszego konta – głównego i bonusowego. W tej ofercie dostajemy dodatkowe pakiety danych prawie za byle co. Swego czasu niemal męczące były informacje, które operator wysyłał przy tej okazji: po zasileniu dostawałem po dwa-trzy SMS-y z notkami dotyczącymi uruchomienia kolejnych promocyjnych gigabajtów. Rzecz jasna nie było to na tyle uciążliwe, by zrezygnować z tak korzystnej oferty, w której podsumowanie niewykorzystanych danych wskazywało na ponad 200 GB. I tak ostatnio je wykorzystałem praktycznie do zera.

2x większy pakiet internetu po doładowaniu

Orange wciąż ma gest, więc uruchamia nową promocję, w której doładowując konto przez aplikację Mój Orange lub stronę doladowania.orange.pl, zyskamy dwa razy więcej internetu niż w wypadku zwykłego zasilenia.

O wysokości bonusu decyduje kwota zasilenia – tak jak w wypadku oferty przed rozpoczęciem akcji. Przykładowo, po doładowaniu konta za 30 zł, będziemy mieli do dyspozycji nominalne 15 GB + bonusowe 15 GB ze wspomnianej promocji oraz bonus 5 GB za doładowanie online (bo promocja ta nie wyklucza się ze standardowym bonusem z tego tytułu). Zatem daje nam to całkiem przyjemne 35 GB po doładowaniu za 30 zł. Nieźle.

Kwota doładowania Standardowy bonus w usłudze „Internet za darmo” Dodatkowy bonus za doładowanie online Suma środków z obu bonusów GB Ważność sumy bonusów GB 5 zł 2,5 GB +2,5 GB 5 GB 2 dni 10 zł 5 GB +5GB 10 GB 5 dni 25 zł 15 GB +15 GB 30 GB 31 dni 30 zł 15 GB +15 GB 30 GB 31 dni 40 zł 20 GB +20 GB 40 GB 40 dni 50 zł 25 GB +25 GB 50 GB 93 dni 100 zł 50 GB +50 GB 100 GB 155 dni 200 zł i więcej 100 GB +100 GB 200 GB 155 dni

Sumę i ważność zgromadzonych gigabajtów sprawdzicie wysyłając SM o treści ILE pod numer 411 (cena SMS to 20 gr), po zalogowaniu do apki Mój Orange lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100. Promocja trwa do 31 sierpnia.

Nie wiem jak Wy, ale ja chętnie przytulę dodatkowe gigabajty!

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie.

źródło: Orange