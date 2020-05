Coś dla lokalnych biznesów: InPost wprowadza nadawanie i odbiór przesyłek w tym samym Paczkomacie

InPost wciela ostatnio sporo świeżości do swojej usługi paczkomatowej. Jedną z ulubionych zmian stała się możliwość odbioru przesyłki bez dotykania panelu Paczkomatu, dzięki zdalnemu otwieraniu skrytek. Kolejna nowość przysłuży się lokalnym przedsiębiorcom.

Tworząc jakieś dobra na potrzeby rynku, należy zadbać o odpowiednie kanały zbytu i możliwości dystrybucji. Kiedy nasz biznes oparty jest na sprzedaży przez internet, sprawa jest dość prosta – do przesyłania pomniejszych rzeczy korzystamy z pomocy firm kurierskich i Paczkomatów. Co jednak w sytuacji, gdy produkt zamawiany jest przez kogoś z sąsiedztwa?

„Podaj dalej” przez Paczkomat

InPost ma na to sposób, oferując usługę „Podaj dalej”. Działa ona w ten sposób, że płacąc niewielkie pieniądze możemy umieścić przesyłkę w pobliskim Paczkomacie, skąd wyciągnie go jej odbiorca. Rozwiązanie przedstawiane jest jako szczególnie przydatne dla niewielkich biznesów lokalnych, ale mogą skorzystać z niej także przedsiębiorcy sprzedający na cały kraj czy międzynarodowo, otrzymujący od czasu do czasu zamówienia ze swojej dzielnicy.

Za umieszczenie przesyłki w Paczkomacie w ramach usługi „Podaj dalej” zapłacimy nie więcej niż 6,49 zł (minimum 4,49 zł). To korzystniejsze niż nawet najniższa opłata za standardową paczkę o gabarycie A, za której nadanie w Paczkomacie płaci się 8,99 zł. Musimy mieć jednak podpisaną specjalną umowę z InPostem – nie można dokonać pojedynczego doładowania w Menagerze Paczek i w ten sposób opłacić przesyłki. Usługa wyklucza się także z opcją Inpost Allegro Paczkomaty 24/7.

„Podaj dalej” obmyślane jest więc na potrzeby raczej niewielkich biznesów. Klientów dla tego rozwiązania nie będzie zapewne od zatrzęsienia, ale dobrze, że InPost otwiera taką furtkę pomniejszym, lokalnym przedsiębiorcom.

źródło: cashless.pl