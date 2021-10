Awaria serwerów OVH. Wiele stron internetowych może nie działać

Jeśli chodzi o internet, to w ciągu ostatnich dni wśród jednych z częściej używanych słów jest z pewnością „awaria”. Tym razem mamy do czynienia z poważnymi problemami serwerów należących do OVH, co może mieć wpływ na działanie wielu stron internetowych, jak i także usług.

Awaria serwerów OVH

Dopiero co mieliśmy do czynienia z poważną wpadką Facebooka, która doprowadziła do awarii wielu usług powiązanych z imperium Marka Zuckerberga, a już słyszymy o kolejnych problemach, które tym razem dotyczą większej liczby stron internetowych i usług.

Jak wynika z licznych raportów użytkowników, jedno z czołowych przedsiębiorstw hostingowych OVH, świadczące swoje usługi na terenie Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Polski, zmaga się z problemami dotyczącymi działania serwerów.

Awarie potwierdza mnóstwo zgłoszeń na na stronie Downdetector. Wynika z nich, że awaria rozpoczęła się około godziny 9:00 i dotknęła dość sporej części internetu. Należy mieć na uwadze, że problemy z serwerami OVH przekładają się na brak możliwości korzystania z wielu stron internetowych lub ich odczuwalnie gorszą wydajność.

Dowiedzieliśmy się, że firma OVH już wie o problemie, a także udało się zlokalizować przyczynę całego zamieszania. Obecnie trwają prace, które mają przywrócić poprawne działania serwerów, a więc także wielu popularnych stron internetowych i usług.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez OVH, w godzinach 9:00-10:30, przeprowadzane były prace konserwacyjne sprzętu. Nie udało się ich jednak przeprowadzić bez problemów.

To już kolejna awaria w tym roku

Nie jest to pierwsza awaria w tym roku, która dotyczy przedsiębiorstwa OVH. Na początku tego roku doszło do pożaru serwerowni w Strasburgu, co miało wpływ również na wiele polskich stron internetowych.

Tym razem, na szczęście, nie mamy do czynienia z aż tak dużą katastrofą. W związku z tym, należy oczekiwać, że pełna sprawność serwerów OVH zostanie przywrócona znacznie szybciej.