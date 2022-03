Oto, jak będzie wyglądać Sony Xperia 10 IV

Sony ostatnio nie radzi sobie najlepiej z dochowywaniem tajemnic. Po tym, jak niedawno do sieci trafiły rendery modelu Xperia 1 IV, nie trzeba było długo czekać, aż wygląd kolejnego smartfona zostanie ujawniony. Tym razem padło na Sony Xperia 10 IV, który pozuje na renderach w całej okazałości.

Sony Xperia 10 IV – specyfikacja i wygląd

Wygląda na to, że 2022 rok może być dla Sony bardzo dobry. Wiemy, że niebawem swoją premierę będzie mieć Sony Xperia 1 IV, którą niedawno mogliśmy zobaczyć na grafikach. Teraz poznajemy wygląd kolejnej Xperii, która zapowiada się całkiem ciekawie. Zoutons we współpracy z OnLeaks opublikował na blogu rendery nadchodzącego smartfona Sony Xperia 10 IV.

Z grafik wynika, że sprzęt będzie wyposażony w płaski ekran, a źródła mówią o tym, że będzie to dokładnie 6-calowy panel OLED. Wyświetlacz będzie otoczony skromnymi bocznymi ramkami, a z kolei nad i pod nim znajdą się nieco większe przestrzenie. Smartfon garściami czerpie z ostatnio wypracowanej przez Sony stylistyki i bardzo dobrze – japońskie smartfony mogą się podobać.

Wygląda na to, że krawędzie smartfona będą tym razem całkiem płaskie. Dodatkowo zdjęcia sugerują, że wraz z włącznikiem – umiejscowionym na prawej krawędzi – został zintegrowany czytnik linii papilarnych – to rozwiązanie nadal cieszy się sporą popularnością.

Na tyle znajdzie się potrójny zestaw fotograficzny, ale dokładne szczegóły poszczególnych aparatów pozostają na chwilę obecną nieznane. Widać za to, że sensory będą wspierane przez diodę LED, a same aparaty znajdą się na symbolicznej wyspie.

Z informacji wynika, że sercem urządzenia zostanie Snapdragon 690, który będzie wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Producent odda do dyspozycji użytkownikom 128 GB pamięci na dane. Niewykluczone, że urządzenie będzie obsługiwało karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB. Sony Xperia 10 IV w chwili premiery powinna mieć preinstalowany system Android 11, choć możliwe, że finalnie sprzęt zadebiutuje z najnowszym systemem.

Sony Xperia 10 IV nie będzie też przesadnie dużym urządzeniem. Wymiary powinny wynosić 153,3 x 67,3 x 8,4 mm, co sprawi, że będzie to dość poręczny smartfon. Spekuluje się, że bateria będzie posiadać 4000 mAh pojemności, co w połączeniu z nie największym ekranem i średniopółkowym procesorem może dać ciekawe rezultaty. Sprzęt powinien być dostępny w kilku wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, zielonym i granatowym.

Oprócz samego wyglądu i części specyfikacji, źródło informuje również, że premiera urządzenia planowana jest w połowie 2022 roku, a cena detaliczna wyniesie około 1100 AED, czyli ~1400 złotych. Jeśli plotki się potwierdzą, to Sony realnie będzie mogło rywalizować w średnim segmencie z takimi markami jak Samsung, OnePlus czy Xiaomi.