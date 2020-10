Smartfony już nie starzeją się tak szybko, jak kiedyś. Wykorzystaj to!

Współcześnie produkowane smartfony, nawet te ze średniej półki, znacznie lepiej znoszą próbę czasu niż urządzenia sprzed kilku lat. Warto o nie odpowiednio zadbać, by służyły nam jak najdłużej.

Z badań przeprowadzonych przez GfK i ElektroEko wynika, że w polskich gospodarstwach domowych zachomikowanych jest nawet 4 miliony nieużywanych, zużytych telefonów komórkowych. To urządzenia, które kupiliśmy zaledwie kilka lat temu, a które z biegiem czasu przestały spełniać nasze oczekiwania i kurzą się w szufladach.

W momencie, w którym decydujemy się na zastąpienie naszego dotychczasowego smartfona nowym modelem, dość często przedłużamy okres jego użyteczności, ofiarując go innemu członkowi rodziny (35% przypadków) albo sprzedając (16% urządzeń). Spora część smartfonów kończy swój żywot w punkcie zbiórki elektrośmieci (8%) bądź w śmietniku (2%). Pojedyncze sztuki (1%) są zwracane operatorowi.

Najwięcej, bo aż 38% smartfonów, jest po prostu odkładana do szuflady na lepsze czasy, gdzie z biegiem czasu zostaje zapomniana (źródło: badania Orange, Kantar sierpień 2020).

Należy jednak pamiętać, że praktycznie każdy zalegający zbędnie smartfon, jest zastępowany nowym urządzeniem. To spory koszt dla środowiska, związany z jego wyprodukowaniem i koniecznością dostarczenia w miejsce użytkowania i późniejszym recyklingiem. Wydłużenie okresu użytkowania smartfonów to oszczędność zasobów naturalnych i czystsze środowisko dlatego warto zastanowić się nad tym, co zrobić, by urządzeniami użytkowanymi obecnie cieszyć się jak najdłużej.

Etui – bezpieczeństwo i personalizacja w jednym

Sporo nabywców nowych smartfonów decyduje się, by już od pierwszych chwil nosić swoje urządzenia w etui. Dla jednych to zupełnie niepotrzebne, a wręcz niepożądane – współczesne urządzenia, same w sobie, są bardzo duże, a po umieszczeniu w etui stają się jeszcze większe. Dodatkowo umieszczenie smartfona w etui sprawia, że ten robi się mniej poręczny, a w codziennym użytkowaniu nie można doceniać wzornictwa opracowanego przez producenta.

Tak, to dość istotne mankamenty, jednak warto spojrzeć na problem z innej perspektywy – użyteczności i personalizacji. Telefon umieszczony w etui ma znacznie większe prawdopodobieństwo wytrzymania nieszczęśliwego wypadku (najczęściej upadku ze sporej wysokości) niż użytkowany bez niego. W czasach, gdy większość urządzeń wykonanych jest niemal w całości ze szkła, efekty takiego upadku mogą być opłakane, a naprawa bardzo kosztowna. Korzyści wydają się znacznie przewyższać wady!

Ochrona wyświetlacza – lepiej zapobiegać, niż płacić

Newralgicznym elementem nowych smartfonów jest wyświetlacz. Bez niego te stają się bezużyteczne, dlatego w przypadku jego uszkodzenia, często decydujemy się na zakup nowego smartfona. Nie ma się z resztą czemu dziwić – koszt wymiany wyświetlacza często przekracza połowę ceny nowego urządzenia. Co zrobić, by ograniczyć ryzyko tak kosztownej naprawy?

Najlepiej zacząć od początku i najprostszych środków, czyli zabezpieczyć ekran jedną z dostępnych powłok ochronnych. Niezależnie od tego, czy będzie to hartowane szkło, szkło hybrydowe czy folia naklejana na mokro w sklepach z elektroniką, poziom bezpieczeństwa ekranu będzie nieporównywalnie wyższy, niż w przypadku używania go bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Dodatkowa osłona ekranu przydaje się nie tylko w przypadku upadku urządzenia. Skutecznie zapobiega również powstawaniu drobnych rys, zbieranych najczęściej podczas noszenia w kieszeni z twardymi przedmiotami, takimi jak klucze czy monety.

Co istotne, współczesne powłoki zabezpieczające ekran oferują nieporównywalnie większy komfort użytkowania, niż rozwiązania stosowane jeszcze kilka lat temu. Bez problemu znajdziemy rozwiązania niepogarszające jakości oglądanego obrazu czy odwzorowania kolorów, wyposażone przy tym w warstwę oleofobową czy antybakteryjną.

Naprawa smartfona – jak ograniczyć koszty?

Choć o nasze smartfony staramy się dbać jak najlepiej, każdemu może przytrafić się uszkodzenie mechaniczne. Cóż, wypadki chodzą po ludziach nie od dziś. Warto, już w momencie zakupu urządzenia, zdecydować się na działanie, które pomoże nam ograniczyć koszty ewentualnej naprawy smartfona.

W tym celu, wiele sklepów z elektroniką oraz operatorzy mobilni oferują usługi, w ramach których urządzenie zostanie naprawione bez dodatkowych kosztów. Przykładem takiej usługi może być Orange Smart Care, dostępna dla kupujących telefony u operatora sieci Orange.W jej ramach, operator wykona niezbędne naprawy w autoryzowanym serwisie. Poszczególne warianty usługi oferują nie tylko usunięcie skutków uszkodzenia mechanicznego, ale też skutków zalania, łącznie z bezpłatną wymianą na nowe urządzenie w przypadku braku możliwości naprawy. Usługę można aktywować również dla używanego już telefonu, w momencie podpisywania lub przedłużania umowy na usługi.

Szczegóły Orange Smart Care dostępne są na stronie internetowej operatora.

Smartfon zwolnił? Zanim wymienisz, sprawdź przyczynę!

Producenci smartfonów coraz częściej starają się przekonać nas do używania ich produktów jak najdłużej. Firma Apple znana jest z oferowania swoim iPhone’om długoletniego wsparcia technicznego w zakresie dostarczanych aktualizacji systemu operacyjnego. Wkroczenie na podobną ścieżkę, w ostatnim czasie, zadeklarował Samsung oraz Google (co najmniej 3 lata gwarantowanych aktualizacji systemu operacyjnego dla urządzeń z najwyższej półki).

Co jednak w sytuacji, gdy nasze urządzenie zwolniło, a komfort korzystania z niego znacząco spadł, i to w okresie pełnego wsparcia technicznego producenta? Poszukajmy przyczyny!

fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl

Do wstępnej diagnozy przydadzą się aplikacje do automatycznej diagnostyki urządzenia, częstokroć zaszyte w nakładce dostarczonej przez producenta. Stosowną opcję weryfikacji podstawowych parametrów pracy smartfona oferuje również Orange Smart Care (do pobrania ze Sklepu Google Play).

Poza automatyczną diagnostyką, warto sprawdzić, czy korzystamy ze wszystkich aplikacji, jakie mamy zainstalowane, a w razie potrzeby – usunąć te zbędne. Podobnie ze zgromadzonymi w pamięci urządzenia danymi.

W wielu przypadkach, odzyskanie dawnej świetności smartfona możliwe jest po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych. Choć to procedura dość żmudna, zwłaszcza ponowna konfiguracja, w przeciwieństwie, do wymiany urządzenia na nowe, nic nie kosztuje!

O smartfony, które posiadamy obecnie, z pewnością warto odpowiednio zadbać. Zanim podejmiemy decyzję o kupieniu nowego urządzenia, upewnijmy się, czy to, z którego korzystamy obecnie, nie nadaje się do odświeżenia bądź naprawy. Jeżeli jednak nowe urządzenie skusi nas na tyle mocno, że dokonamy zakupu, warto zapewnić poprzednikowi możliwość dalszego funkcjonowania u innej osoby. Dłuższe życie naszych smartfonów, to czystsze środowisko. Pamiętajmy o tym!

Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Orange