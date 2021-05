Drożeją oferty na kartę w Orange. Było zbyt tanio?

1 czerwca 2021 roku na posiadaczy ofert na kartę u pomarańczowego operatora czeka przykra niespodzianka. Za podstawowe usługi zapłacą znacznie więcej niż do tej pory.

Dostęp do usług telekomunikacyjnych to jedna z niewielu opłat stałych, przy których nie narzekamy na drożyznę. W rzeczywistości, ceny za połączenia, SMS-y i dostęp do internetu są, na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, naprawdę korzystne. Niestety, wygląda jednak na to, że już niedługo, ponieważ operatorzy wykazują tendencję do podnoszenia cen. Jednym z podmiotów, które w najbliższym czasie wprowadzą niekorzystne dla klientów zmiany, będzie operator sieci Orange.

Taryfy Orange na kartę – droższe połączenia i SMS-y

Zmiany w cennikach od 1 czerwca 2021 roku dotyczą, przede wszystkim, kosztów usług podstawowych – połączeń telefonicznych i SMS-ów. Począwszy od tej daty, w taryfach Free, Yes, POP, Zawsze bez limitu i Extra Numer wyniosą, odpowiednio, 40 groszy za minutę i 25 groszy za wysłanego SMS-a. To wzrost o 8 groszy w przypadku minuty połączenia i 5 groszy w przypadku wiadomości SMS. Zmiany dotyczą również usług w roamingu.

Lekarstwem na podwyżki może być skorzystanie z jednego z dostępnych pakietów, w zależności od posiadanej taryfy, bądź migracja do oferty subskrybowanej np. Orange Flex, gdzie niezależnie od ilości przeprowadzonych połączeń i wysłanych SMS-ów, opłata jest stała.

Cóż, wiele wskazuje na to, że w przypadku usług telekomunikacyjnych już niedługo będziemy musieli smutno westchnąć – taniej już było.