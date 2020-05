Dzięki usłudze „Więcej czasu na wszystko” w Orange na kartę możesz przedłużyć ważność środków na koncie

Oferta na kartę jest bardzo elastyczna. Klienci mają do wyboru wiele różnych taryf, dzięki czemu mogą dobrać odpowiednią do swoich potrzeb. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy na koncie wciąż znajduje się pula niewykorzystanych środków, a zbliża się koniec ich ważności? Rozwiązaniem jest usługa „Więcej czasu na wszystko” w Orange na kartę.

Jak przedłużyć ważność środków na koncie w Orange na kartę?

Z usługi „Więcej czasu na wszystko” mogą skorzystać wszyscy użytkownicy taryf Orange POP, Orange YES, Orange ONE i Orange Free na kartę. Pozwala ona odpłatnie przedłużyć ważność zgromadzonych na koncie klienta środków bez konieczności ponownego doładowywania konta. Dość często bowiem się zdarza, że ktoś nie zdąży ich wykorzystać, a nieuchronnie zbliża się termin ich ważności.

Użytkownicy ww. taryf mogą przedłużyć ważność środków na koncie o tydzień, miesiąc, a nawet cały rok. Można to zrobić za pomocą SMS-a o treści (odpowiednio) AKT7, AKT31 lub AKT365 (opłata jak za SMS do Orange) bądź krótkiego kodu (odpowiednio) *105*7#, *105*31# lub *105*365# (bezpłatnie). Cena zależy od tego, czy klient posiada włączoną usługę „Za darmo w Orange”. Jeśli tak, to przy okazji przedłużana jest także jej ważność.

Przedłużenie ważności konta o: Cena dla użytkowników mających aktywną usługę „Za darmo w Orange" Cena dla użytkowników bez usługi „Za darmo w Orange" 7 dni 5 zł 3 zł 31 dni 15 zł 7 zł 365 dni 99 zł 25 zł

Orange informuje jednocześnie, że usługa „Więcej czasu na wszystko” w Orange na kartę nie jest dostępna dla użytkowników, którzy korzystają z oferty „Zawsze bez limitu”.

Regulamin usługi „Więcej czasu na wszystko” (PDF)

Nowy starter Orange Free na kartę

Orange poinformował dzisiaj również o wprowadzeniu do sprzedaży nowego startera z ofertą Orange Free na kartę za 30 złotych. Jak zapewnia operator, kupujący go klienci dostaną „łatwiejszy w zapamiętywaniu numer, wybrany z super puli”.

W przypadku tego startera, po rejestracji karty SIM automatycznie uruchomi się oferta „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 30 GB” w cenie 30 zł na 31 dni. Usługa będzie odnawiać się automatycznie co miesiąc, pod warunkiem doładowania konta głównego kwotą minimum 30 złotych.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska (1), (2)