Orange rozdaje bonusy w ofercie na kartę

Klienci Orange nie mają powodów do narzekań. Operator w ostatnich tygodniach co chwilę obdarowuje ich jakimś prezentem, dzięki czemu mogą za darmo korzystać z wybranych usług przez jakiś czas. Teraz użytkownicy oferty na kartę dostają okazję zgarnięcia kolejny pakiet benefitów.

5 GB za doładowanie konta przez internet

W obecnej sytuacji, gdy w Polsce wciąż mamy epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, należy powstrzymywać się od wychodzenia z domu i decydować się na to, gdy naprawdę jest to konieczne. Potrzebę doładowania konta można uznać za argument za opuszczeniem czterech ścian, lecz trzeba wiedzieć i pamiętać, że można to zrobić online, a nie tylko za pomocą karty-zdrapki czy wydruku z terminala z kilkunastocyfrowym kodem, który wpisuje się na telefonie.

W dodatku teraz szczególnie warto korzystać z kanałów online, ponieważ Orange nie tylko do tego zachęca, ale przede wszystkim nagradza za to. Jeśli bowiem użytkownik zdecyduje się doładować konto za pomocą strony internetowej doladowania.orange.pl lub poprzez aplikację na urządzenia mobilne Mój Orange, otrzyma za darmo pakiet aż 5 GB internetu. W zależności od kwoty doładowania (w nawiasie), będzie on ważny przez 14 dni (25 zł bądź więcej), 5 dni (10 zł) lub 2 dni (5 zł).

Co prawda niniejsza promocja obowiązuje już od zeszłego roku, jednak w obecnej sytuacji klienci Orange mają szczególny powód, aby z niej skorzystać. I na pewno warto to zrobić, skoro to nic nie kosztuje.

Regulamin promocji „5 GB za doładowanie przez stronę www.doladowania.orange.pl” (PDF)

No limit + 3 GB internetu za darmo na 7 dni

Ta oferta jest nie mniej kusząca niż poprzednia, bowiem użytkownicy ofert na kartę mogą również otrzymać za darmo pakiet nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów do wszystkich oraz paczkę 3 GB internetu na 7 dni. Jest jednak jeden warunek – muszą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej.

Aby to zrobić, należy wysłać SMS o treści TAK na numer 80290. Z oferty nie mogą jednak skorzystać osoby, które mają włączoną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” bądź dowolną wersję usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Powinny one poczekać, aż minie jej ważność, i dopiero wtedy wysłać wiadomość do Orange. Nie wolno tego zrobić wcześniej, gdyż wtedy bonus nie zostanie przyznany i klient nie będzie mógł już skorzystać z tej promocji.

Operator zastrzega też, że użytkownik, który wyraził SMS-em zgodę przed 9 kwietnia 2020, nie jest uprawniony do otrzymania bonusu. Warto również dodać, że zgodę można w dowolnym momencie wycofać.

Regulamin usługi promocyjnej „Bonus za zgodę” (PDF)

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska (1), (2)

