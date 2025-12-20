Nie obejrzycie więcej Lotto w telewizji

Lotto znika z anteny TVP3 i tym samym kończy z telewizyjną transmisją losowań. Po ponad 50 latach znane kulki postanowiły na dobre przenieść się do internetu. Jednak zmian jest więcej i nie wszystkim mogą się spodobać.

To koniec Lotto, jakie znacie

Studio Lotto zniknie z ramówki TVP3 i przeniesie zwolnienie blokady maszyny losującej do internetu. Losowania mają nadal odbywać się codziennie, ale po ponad 50 latach obecności w telewizji to zmiana o historycznym znaczeniu.

Najbardziej wymownym znakiem naszych czasów jest automatyzacja i w tym przypadku rezygnacja z prezentera. Zamiast prowadzącego ma pojawić się stała realizacja oparta na kamerach śledzących maszynę losującą i cały przebieg procedury. W studiu nadal mają być obecni członkowie Komisji Kontroli Gier i Zakładów oraz pracownicy niezbędni do realizacji transmisji.

O tym, co dzieje się w studiu, ma informować lektor, którym będzie Conrado Moreno. Znany z programu „Europa da się lubić” Moreno ma już doświadczenie związane z oprawą gier liczbowych.

Conrado Moreno (źródło: fb/Conrado Moreno-Oficjalna Strona)

Powodem zmian mają być m.in. nowe nawyki graczy. Totalizator Sportowy wskazuje, że odbiorcy częściej koncentrują się na wynikach niż na samej transmisji. Już wcześniej media informowały o planach przejścia na bardziej zautomatyzowane, bezobsługowe studio oraz o konsekwencjach dla części zespołu realizacyjnego związanego ze spółką.

Gdzie oglądać losowania Lotto?

Totalizator Sportowy kieruje widzów na własne kanały w internecie. Od 1 stycznia 2026 roku transmisje mają być dostępne na portalu Lotto, w serwisie YouTube oraz na profilu Lotto na Facebooku. Losowania mają odbywać się w nowej scenerii codziennie o 14:00 i 22:00.

Telewizyjna historia losowań zaczęła się w marcu 1973 roku w Telewizji Polskiej. Przez lata program zmieniał anteny. Po okresie emisji w Polsacie w latach 1996–2009, w 2010 roku losowania wróciły do TVP Info, a w czerwcu 2020 przeniesiono je do TVP3. Od października 2023 roku TVP3 transmitowało losowania już tylko trzy razy w tygodniu, co dla niektórych było czytelnym sygnałem nadchodzącej zmiany.

Internetowa transmisja jest dostępna od 2009 roku, a od stycznia 2026 roku będzie to jedyny sposób na oglądanie losowań na żywo.

Oglądalność raz rośnie, raz spada, więc aby przyciągnąć widzów, trzeba zaoferować coś więcej. Conrado Moreno może być tu świadomym wyborem, bo ma doświadczenie w przykuwaniu uwagi. Wiele osób zapewne pamięta jego głośną akcję ze skuterem.