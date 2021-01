2 GB internetu za darmo dla klientów Orange! A dla niektórych nawet 20 GB! Jak odebrać?

Internet w smartfonie to bardzo przydatna rzecz. A im go więcej, tym lepiej, szczególnie jeśli można dostać dodatkowy transfer całkowicie za darmo. W Orange jest to możliwe – klienci mogą zgarnąć za friko pakiet od 2 GB do nawet 20 GB! Jak to zrobić?

Operator jest wyjątkowo hojny, choć i tak nie przebija to oferty T-Mobile, które oferuje internet światłowodowy za darmo do końca 2021 roku. Klienci Orange nie mogą jednak narzekać, bo oni również mają szansę odebrać internet za darmo – w zależności od promocji, będzie to pakiet od 2 GB do nawet 20 GB!

Internet za darmo w Orange – jak odebrać 2 GB?

Mamy do czynienia z rzadko spotykaną kumulacją promocji, dzięki którym można zgarnąć całkiem pokaźny zapas dodatkowych gigabajtów.

Jak donosi serwis TELEPOLIS, operator rozsyła do swoich klientów SMS-y i e-maile z informacją o możliwości otrzymania dodatkowego pakietu o wielkości 2 GB:

Dawno Cie nie było w aplikacji Mój Orange, korzystaj częściej i nie trać superpromocji. Tylko do 31.01. w prezencie pakiet 2GB ważny 3 dni w kraju. Zaloguj się e-mailem, wejdź w sekcje „Dla Ciebie”, kliknij banner „2GB” i „Wyślij SMS” (oplata wg cennika Twojej oferty).

Jak widać, aby otrzymać pakiet 2 GB internetu za darmo, należy ponownie wejść do aplikacji Mój Orange (dostępnej na Androida i iOS), a następnie przejść do sekcji „Dla Ciebie”, dotknąć baner „2 GB” i później wysłać SMS o treści 2GB na numer 80880.

Nie ma jednak na to zbyt dużo czasu, ponieważ trzeba to zrobić najpóźniej do godziny 23:59 w niedzielę, 31 stycznia 2021 roku. Pakiet będzie ważny przez 3 dni i zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności przed innymi. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy abonamentowi (w tym taryfy Orange Love z usługą głosową) i ofert na kartę. Promocja nie jest dostępna dla klientów Orange Flex i nju mobile.

Internet za darmo w Orange – jak odebrać 10 GB i 20 GB?

2 GB wygląda jednak dość „biednie” w porównaniu z pięcio- lub nawet dziesięciokrotnie większymi pakietami internetowymi, które również można dostać za darmo.

Zarówno klienci indywidualni (użytkownicy ofert na abonament i na kartę), jak i firmowi mogą otrzymać internet za darmo od Orange w postaci pakietu wielkości 10 GB. Wystarczy, że wyślą SMS o treści PAKIET10GB na bezpłatny numer 80820. Jest na to czas do niedzieli, 31 stycznia 2021 roku, do godziny 23:59. Pakiet będzie ważny przez 30 dni.

Regulamin promocji 10 GB (PDF)

Z kolei najwięcej internetu za darmo, bo aż 20 GB, mogą otrzymać klienci, którzy jeszcze nigdy nie zalogowali się do aplikacji Mój Orange (wersji 5 przy użyciu adresu e-mail). Promocja skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy korzystają z oferty na abonament lub na kartę (z wyjątkiem Flexa).

Aby otrzymać pakiet 20 GB internetu za darmo, należy po raz pierwszy zalogować się do aplikacji operatora na urządzenia mobilne z użyciem adresu e-mail i hasła. Bonus zostanie przyznany (na wszystkie numery na koncie abonenckim!) w ciągu trzech dni od spełnienia warunków promocji i będzie ważny aż przez 60 dni.

Regulamin promocji 20 GB od Mój Orange (PDF)