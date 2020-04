Jest akcja: my oddamy niewykorzystane gigabajty w Orange Flex, a operator przekaże modemy potrzebującym

Poniekąd przywykliśmy już do tego, że operatorzy dają coś nam – ich klientom. Ot, na przykład darmowe gigabajty czy odkodowany pakiet telewizji kablowej. Co jednak gdybyśmy to my wykazali się wolą dawania? Taką możliwość stawia przed nami Orange.

Orange zdaje sobie sprawę, że niektórym dzieciom szczególnie trudno kontynuować naukę w trybie zdalnym, ponieważ mają ograniczony dostęp do internetu w miejscu zamieszkania. Dlatego operator zdecydował, że przekaże na potrzeby zdalnej nauki tysiąc modemów LTE. Za pośrednictwem wybranych szkół trafią one do rodzin z ograniczonym dostępem do sieci, by umożliwić dzieciom równy dostęp do edukacji.

Wymieniamy gigabajty na modemy!

Pomarańczowi proszą o pomoc abonentów Orange Flex. Każdy użytkownik tej oferty może wykorzystać moc gigabajtów, by wesprzeć uczniów w dostępie do edukacji. Wystarczy, że przekaże niewykorzystane GB ze swojego pakietu danych, aby zmienić je w modemy LTE. Każde 10 GB to jedno urządzenie oddane potrzebującym rodzinom. Gdy pula przekazanych gigabajtów osiągnie 5 tysięcy, Orange podwoi ten wynik, aby w domach uczniów znalazło się łącznie tysiąc modemów. Akcja trwa od 28 kwietnia do 5 maja.

Modemy przekazane zostaną za pośrednictwem szkół, które otrzymają je od Orange w formie darowizny. To szkoły będą decydować, do kogo mają trafić urządzenia.

Zainteresowane placówki mogą od dziś przesyłać zgłoszenia zawierające nazwę szkoły, dane kontaktowe (e-mail oraz numer telefonu) wraz z zapotrzebowaniem oraz krótkim uzasadnieniem na adres [email protected]. Wybrane w ten sposób szkoły będą mogły rozdysponować sprzęt dalej, do rodzin potrzebujących dostępu do internetu.

Orange EDUFLEX

Orange przygotował w marcu specjalną ofertę dla rodzin – Orange Flex z pakietem 200 GB, z którego może korzystać kilku użytkowników jednocześnie. Właśnie z niej będą mogły skorzystać rodziny, do których trafią modemy z powyższej akcji – do każdego urządzenia zostanie dodana bezpłatna karta SIM. Podając kod EDUFLEX podczas rejestracji kart w aplikacji Orange Flex, obniżą one koszt pakietu do złotówki przez dwa miesiące. Po tym czasie będzie można bez konsekwencji deaktywować kartę SIM, więc nikt nie będzie narażany na koszty.

To co, kto ma Orange Flex i przyłączy się do akcji? Nie musicie wpisywać się w komentarzach – znacznie ważniejsze będzie, czy zdecydujecie się „sfinansować” jakiemuś potrzebującemu dzieciakowi modem, umożliwiający mu naukę!

źródło: informacja prasowa