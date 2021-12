Najniższy próg wejścia w świat Androida wg OPPO – model A11s

Tak jak muszą istnieć drogie, flagowe smartfony, tak też na rynku musi być miejsce na wybór między tanimi urządzeniami dla każdego. Dokładnie takim telefonem jest OPPO A11s.

OPPO A11s – nie nadwyręży portfela

Najnowszy smartfon OPPO został stworzony dla tych, którzy nie oczekują od urządzenia mobilnego cudów. Ma dzwonić, ma obsługiwać podstawowe aplikacje do komunikacji oraz kilka apek społecznościowych i… to właściwie tyle.

Niczego więcej nie spodziewalibyśmy się po urządzeniu z 4 GB RAM – w przyszłym roku OPPO A11s oraz podobne mu konstrukcje zapewne zapełnią półki sklepowe, przeznaczone na smartfony budżetowe. Nie oznacza to, że taki podstawowy sprzęt będzie odgrywał wyłącznie rolę przycisku do papieru – co to, to nie.

OPPO A11s działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 460. To niemalże dwuletnia konstrukcja, która jeszcze przez jakiś czas będzie montowana w najtańszych smartfonach. Z codziennymi zadaniami poradzi sobie bez problemu.

Użytkownik będzie spoglądał na 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i z odświeżaniem 90 Hz, zasilany przez baterię 5000 mAh. Zdjęcia wykonamy głównym aparatem z matrycą 13 Mpix, którą wspierają dwa obiektywy z matrycami 2 Mpix każda. Na pleckach zamontowano także czytnik linii papilarnych. Z przodu znajduje się 8 aparat do selfie. Całość zamyka się w obudowie o wymiarach 163,9 x 75,1 x 8,4 mm, ważącej 188 g.

Smartfon nie został wyceniony wysoko. Podstawowa wersja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 999 juanów (~640 złotych), zaś wyższa wersja z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – 1199 juanów (~770 złotych). OPPO A11s dostępny jest już w sprzedaży w Chinach i zapewne miną ze dwa lub trzy miesiące, zanim pojawi się w Europie.