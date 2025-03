Nie myślisz czasem za dużo? Ta opaska da odpowiedź na to pytanie

Za pomocą smartopasek i smartwatchy można zbierać dane diagnostyczne, które przydają się do poprawienia wyników w sporcie. Czy istnieje ekwiwalent dla szukających poprawy zdolności powiązanych z myśleniem? Teraz już tak – to opaska Muse S Athena.

Czym jest Muse S Athena?

InteraXon, firma odpowiedzialna za opaskę Muse S Athena, to zespół doświadczony w produkcji urządzeń EEG zakładanych na głowę. Ubierając poprzednie sprzęty z serii Muse, wystarczyło zamknąć oczy, aby otrzymać informację zwrotną w formie dźwiękowej, która zdradzała, jakie fale mózgowe generują się w głowie. Urządzenie pomagało w medytacji i technikach relaksacyjnych, poprawiało zdolność skupiania się i pozwalało śledzić jakość snu.

Muse S Athena (Źródło: InteraXon)

Model Muse S Athena to rozwinięcie sprzętowe modelu Muse 2. Zamiast jednak polegać wyłącznie na module EEG, w opasce udało się również zmieścić czujnik fNIRS (Functional Near-Infrared Spectroscopy Sensor – funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni). Zadaniem sensora jest pomiar działania mózgu poprzez aktywności hemodynamiczne. Innymi słowy – przypomina to mierzenie VO2 Max (tzw. pułap tlenowy) przez opaski sportowe, tyle że związane z mózgiem.

W połączeniu z autorskim modelem LxM dotyczącym mózgu, Muse S Athena jest w stanie sprawdzić, ile tlenu przepływa do organu, co koreluje z aktualnym wysiłkiem umysłowym. Kiedy natomiast właściciel kładzie się do snu, opaska bada jego głębokość i dzięki wskazówkom audio pomaga w zaśnięciu.

Opaska, która mierzy „wysiłek mózgu”

Jest to także pierwsza opaska Muse, która może dokonywać pomiarów bez zamykania oczu. Firma wierzy, że sprzęt w połączeniu z oprogramowaniem wypełnionym grami wymagającymi zdolności umysłowych nie tylko poprawi funkcje poznawcze zwykłego użytkownika, ale pomoże również osobom starszym, borykającym się z ich pogorszeniem.

Niestety, póki co zakup opaski Muse S Athena jest możliwy wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Cena urządzenia wynosi 474,99 dolarów amerykańskich (równowartość ~1825 złotych) i 574,99 dolarów kanadyjskich (~1545 złotych). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że poprzednie sprzęty producenta są dostępne w Polsce, to możliwość zakupu produktu bez sprowadzania go zza oceanu jest jak najbardziej realna.