Żenujące. Smartfony OnePlusa zamieniają kanały dźwięku podczas korzystania ze słuchawek

Każdy dorosły człowiek i co starsze dziecko potrafią rozróżniać lewą stronę od prawej. Wiadomo: prawa ręka to jest ta, co jak się śpi na brzuchu, to od ściany. Najwyraźniej przynajmniej niektórzy inżynierowie OnePlusa nie posiedli tej tajemnej sztuki, o czym świadczy pewien dziwny błąd pojawiający się po podłączeniu słuchawek.

Prawy do lewego

Niektórzy użytkownicy smartfonów OnePlus mogą borykać się z pewnym niecodziennym błędem. Otóż po podłączeniu słuchawek przewodowych z powodu nieokreślonej usterki zamieniane są kanały dźwiękowe: lewy kanał staje się prawym, a prawy lewym. W pewnych okolicznościach tego typu zamianka nie robi pewnie nikomu większej różnicy, ale w pewnych filmach czy grach może to mieć znaczenie.

Najczęściej problem dostrzegają u siebie właściciele OnePlusów 7 lub OnePlusów 5. Co ciekawe, nie ma żadnej różnicy, czy korzystają z akcesoriów wyprodukowanych przez OnePlusa czy też innych firm. Nie ma też znaczenia, czy użytkownik korzysta z przejściówki USB-C na audio jack – rzecz powtarza się w tych samych scenariuszach. Niektórzy próbują jakość to obejść, instalując różne aplikacje wymuszające zamianę kanałów dźwięku. Jest to jakieś rozwiązanie, ale raczej doraźne. Z tego, co pojawia się na forach OnePlusa, problem nie występuje w słuchawkach bezprzewodowych.

Zamień kanał kolego

Nie jest tak, że absolutnie każdy właściciel smartfona z logo OnePlusa doświadcza zamiany kanałów dźwiękowych po podłączeniu zeń słuchawek. Oprócz tego podobne zgrzyty występują także w smartfonach innych producentów. Nie godzi się jednak, by w topowych konstrukcjach producent smartfonów pozwalał sobie na takie kwiatki.

Co prawda ostatnimi czasy coraz więcej osób wybiera słuchawki bezprzewodowe zamiast klasycznych akcesoriów podpinanych kablem, ale nie powinno mieć to znaczenia, jeśli chodzi o jakość oferowanych przez smartfon funkcji. Jeśli sprzęt umożliwia mi słuchanie muzyki za pomocą słuchawek, to dlaczego miałbym zadowolić się niepełnym doświadczeniem z odsłuchu? Chyba że od długich miesięcy sam mam odwrócone kanały w słuchawkach i nic o tym nie wiem..?

