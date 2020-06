Stworzone dla 5G. Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro to kandydaci na liderów segmentu

Choć największe emocje wywołują smartfony z najwyższej półki (czasem wyłącznie ceną, ale jednak), to zwykle ciekawi nas też to, jak prezentuje się mocna „średnia półka”, bo to właśnie ten segment rynku ma największe wzięcie. Oto nowe, solidne propozycje od Oppo.

Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro dla czekających na 5G

Oppo ewidentnie szuka swojego miejsca wśród smartfonów ze średniej półki. Seria Reno potrafi zaskakiwać, co udowodnił model Reno 3. Różnice względem wcześniejszej generacji były spore – również cenowe. „Trójka” była wyraźnie tańsza od „dwójki” w chwili premiery w Polsce, co jest raczej rzadko spotykanym zjawiskiem.

Dziś odbyła się premiera Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro – dwóch smartfonów różniących się między sobą przekątną ekranu i kilkoma szczegółami związanymi z aparatami. Mają też parę wspólnych cech.

Przede wszystkim, Oppo zdecydowało się zamontować w smartfonach ten sam model procesora – Qualcomm Snapdragon 765G. Ma on zintegrowany modem 5G, który powoli staje się standardem w urządzeniach mid-range.

Oba urządzenia korzystają też z identycznego sensora aparatu – przynajmniej w jednym wypadku. Główna matryca w Reno 4 i Reno 4 Pro ma 48 Mpix i współpracuje z laserowym autofokusem. Ważnym detalem jest to, że jedynie Reno 4 Pro korzysta przy tym z optycznej stabilizacji obrazu.

Poza tym smartfony dysponują taką samą kamerą przednią z matrycą 32 Mpix, przy czym (co ciekawe) tańsza wersja ma do tego drugi czujnik głębokości kadru, przydający się przy uzyskiwaniu efektu rozmytego tła. Aparaty umieszczone są w otworze w ekranie.

Resztę różnic zauważycie, przeglądając poniższą tabelkę.

Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro – specyfikacja

Model Oppo Reno 4 Oppo Reno 4 Pro Ekran OLED 6,43", Full HD+, 90 Hz, 430 nitów (max. 600 nitów) OLED 6,55" Full HD+, 90 Hz, 500 nitów (max. 800 nitów) Procesor Qualcomm Snapdragon 765G (2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 765G (2,4 GHz) Grafika Adreno 620 Adreno 620 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4x 8 GB/12 GB LPDDR4x Pamięć wewnętrzna 128 GB/256 GB UFS 2.1 128 GB/256 GB UFS 2.1 Dual SIM tak tak Aparat główny 48 Mpix (Sony IMX568), f/1.7 + 8 Mpix, 119°, f/2.2 + 2 Mpix, f/2,4 48 Mpix (Sony IMX568), f/1.7 z OIS + 12 Mpix (Sony IMX708), 120°, f/2.2 + 13 Mpix, zoom×5 (hybrydowy), laserowy autofocus Aparat przedni 32 Mpix, f/2.4 + 2 Mpix, f/2.4 32 Mpix, f/2.4 Czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie Łączność 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS/GLONASS/Beidou G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS/GLONASS/Beidou Bluetooth 5.0 5.0 NFC tak tak USB typu C typu C Bateria 4200 mAh z szybkim ładowaniem 65 W 4000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W System Android 10 z ColorOS 7.2 Android 10 z ColorOS 7.2 Wymiary 159,3×74,0×7,8 mm 159,6×72,5×7,6 mm Waga 183 g 172 g

Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro – ceny

Każda z wersji Oppo 4 ma swój cennik.

Oppo Reno 4 kosztuje:

2999 juanów (~1660 zł) za wersję 8 GB/128 GB

3299 juanów (~1830 zł) za wersję 8 GB/256 GB

Oppo Reno 4 Pro kosztuje:

3799 juanów (~2100 zł) za wersję 8 GB/128 GB

4299 juanów (~2380 zł) za wersję 12 GB/256 GB

źródło: Oppo, fonearena, gizchina