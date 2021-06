Limitowany OnePlus Watch Cobalt od jutra… w nietypowej sprzedaży

Przed paroma miesiącami swój debiut na rynku miał pierwszy inteligentny zegarek OnePlusa. Firma zapowiedziała wtedy, że wraz z regularnym modelem do sprzedaży w późniejszym czasie trafi również limitowana edycja zegarka. Ten czas właśnie nadszedł. Jutro – 7 czerwca – rozpocznie się sprzedaż OnePlus Watch Cobalt Edition. Aby podkreślić wyjątkowość modelu, firma OnePlus postanowiła zrealizować specjalny program sprzedażowy na Instagramie.

OnePlus Watch

Wraz z premierą OnePlusa 9 i OnePlusa 9 Pro Chińczycy zapowiedzieli swój pierwszy smartwatch. OnePlus Watch został wyposażony w okrągły, AMOLED-owy ekran o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454×454 pikseli, co przekłada się na 326 ppi.

OnePlus Watch (źródło: OnePlus)

Koperta urządzenia została wykonana ze stali nierdzewnej, która nadaje urządzeniu charakteru. Na pokładzie znajdują się dwa fizyczne przyciski, a także głośnik i mikrofon, dzięki którym można przeprowadzać rozmowy głosowe bezpośrednio z poziomu smartwatcha. Nie zabrakło również wbudowanego modułu GPS.

Producent zapewnia, że wbudowana bateria o pojemności 402 mAh powinna wystarczyć do 14 dni standardowego użytkowania lub do 25 godzin z włączonym śledzeniem pozycji z wykorzystaniem GPS. Oprócz tego, na pokładzie znalazło się miejsce dla pulsometru, a oprogramowanie wspiera ponad 110 różnych aktywności sportowych. Obudowa urządzenia jest pyło- i wodoszczelna (IP68) oraz ma wytrzymać napór wody do 5 ATM.

OnePlus Watch Cobalt Edition

Już regularna wersja charakteryzuje się stylowym wzornictwem, jednak to właśnie specjalna, limitowana Kobaltowa edycja, jest tą najbardziej ekskluzywną. Zmiany względem regularnej wersji zaszły w użytych materiałach i wersji kolorystycznej. Złota koperta, w połączeniu ze skórzanym paskiem w kolorze butelkowej zieleni, prezentuje się oszałamiająco.

(źródło: OnePlus)

Jak podaje producent, tak jak w przypadku najlepszej klasy zegarków, tarcza OnePlus Watch Cobalt Limited Edition jest wykonana ze specjalnie obrobionego szkła szafirowego. Zabieg taki nie tylko zwiększa wytrzymałość, ale także ma dobry wpływ na jasność znajdującego się poniżej ekranu.

Aby tego było mało, jest to pierwszy w historii smartwatch, w którym zastosowano stop kobaltu w kopercie. OnePlus chwali się, że kobalt to hipnotyzujący i wysoce pożądany materiał, który z reguły można znaleźć tylko w najlepszych klasycznych zegarkach, a teraz jest on dostępny również w inteligentnym zegarku.

(źródło: OnePlus)

Firma wymienia zalety takiego rozwiązania – materiał jest hipoalergiczny i dwa razy twardszy i bardziej odporny na korozję niż tradycyjna stal nierdzewna. Limitowana edycja OnePlus Watch Cobalt to rozwiązanie łączące design premium z materiałami zwykle spotykanymi w luksusowych zegarkach.

Aby podkreślić wyjątkowość tego modelu, nie będzie on dostępny w regularnej sprzedaży. Zamiast tego, OnePlus, chcąc podziękować za wsparcie społeczności zapowiedział na jutro – 7 czerwca – premierę limitowanej edycji OnePlus Watch Cobalt, która odbędzie się wyłącznie na Instagramie.

(źródło: OnePlus)

Na swoich lokalnych stronach na Instagramie marka zorganizuje „polowanie na kod zaproszeniowy”. Każdy, kto będzie w jego posiadaniu, będzie mógł wziąć udział w serii specjalnych wirtualnych gier, aby ostatecznie zdobyć kod do zakupu urządzenia w limitowanej edycji.

Jeśli się Wam nie powiedzie, to nic straconego. Wydarzenie będzie miało swoją kontynuację 17 czerwca – tego dnia użytkownicy będą mieli godzinę na znalezienie ukrytego linku, który w efekcie pozwoli na zakup urządzenia w sklepie internetowym OnePlusa.

Brzmi trochę skomplikowanie? Zgadzam się, ale jednocześnie pamiętajmy, że mamy do czynienia z wyjątkową, specjalną i limitowaną edycją. Fajnie, że producent wprowadził trochę zabawy i elementy grywalizacji do procesu zakupowego – przypominają się trochę czasy pierwszego OnePlus One, który był dostępny do zakupu tylko i wyłącznie z zaproszeniem.

Niestety, nie wiadomo, jaka będzie cena tej wersji – to okaże się dopiero jutro. Jeśli jesteście zainteresowani to śledźcie globalny Instagram marki, a także profil polskiego oddziału.

To może być fajna rozrywka, w której nagrodą będzie możliwość wejścia w posiadanie limitowanego smartwatcha – jak podkreśla producent liczba wyprodukowanych sztuk jest mocno ograniczona. Miłej zabawy!