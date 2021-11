OnePlus wychodzi ze strefy komfortu. Najnowszy patent zdradza podwójnie składany smartfon

W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiło się sporo projektów składanych smartfonów. Przysłowiowe trzy grosze we wspomnianej materii zdecydował się dorzucić pozostający dotychczas na uboczu OnePlus, na co dość jednoznacznie wydaje się wskazywać najnowszy patent chińskiego przedsiębiorstwa.

Reklama

Składany OnePlus coraz bliżej?

Jeśli chodzi o innowacje w branży urządzeń mobilnych, OnePlus, mówiąc delikatnie, nie należy do ścisłej czołówki. O ile sztandarowe modele nie mają prawa narzekać na brak mocy obliczeniowej, czy szybkość ładowania (zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego), o tyle trudno dostrzec w następujących po sobie generacjach jakichkolwiek rewolucji. OnePlus może i jest jednym z najlepszych możliwych wyborów w danej kategorii, jednak o wykorzystaniu przełomowych lub pionierskich technologii można co najwyżej pomarzyć.

Właśnie dlatego wieść o tym, jakoby OnePlus planował dołączyć do wyścigu o miano najlepszego i zarazem najbardziej oryginalnego składanego smartfona wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Wszystko za sprawą niedawno odkrytego patentu, który przewiduje zastosowanie potrójnie dzielonego wyświetlacza z parzystą liczbą zawiasów w urządzeniu mobilnym. Obawy dotyczące przypadkowego rozłożenia są jednak bezpodstawne – znajdujący się na krawędzi dedykowany suwak steruje całym procesem, tymczasowo dezaktywując wbudowane, niewielkie magnesy.

Reklama

Pierwszy i jednocześnie największy z trzech segmentów prawdopodobnie mieści w sobie akumulator i inne niezbędne do prawidłowego działania podzespoły. Z kolejnym segmentem łączy go wyróżniający się rozmiarami zawias, natomiast między drugim, a trzecim segmentem (znacznie cieńszymi względem pierwszego) znajduje się kolejny, nieporównywalnie mniejszy zawias. Co ciekawe, całość da się uformować w trójkąt, co przywodzi na myśl znany chociażby z konwertowalnych laptopów tryb namiotu.

Koniec końców warto mieć na uwadze, że patent nie zawsze równa się produktowi przeznaczonemu na rynek konsumencki. Niewykluczone, że opisywane urządzenie trafi w bliżej nieokreślonej przyszłości na sklepowe półki, jednak jego ostateczny kształt może różnić się znacząco od tego, co zostało pierwotnie zaprezentowane.