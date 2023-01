Nowy OnePlus ze średniej półki nie powinien zawieść oczekiwań

Najwyższy czas, aby OnePlus po premierze Norda 2 w 2021 roku zaczął przygotowywać jego prawowitego następcę. Na szczęście wiemy, czego możemy spodziewać się po trzeciej generacji średniopółkowej serii Chińczyków.

Flagowiec niemal idealny

OnePlus Nord 2 był jedną z najbardziej udanych konstrukcji firmy w swoim czasie. Mateusz w recenzji urządzenia podkreślił, że to „bardzo udana kontynuacja pierwowzoru i zarazem kolejny krok w dobrą stronę”. Takich smartfonów właśnie rynek potrzebował – kompaktowych sprzętów z niezłymi aparatami, porządną wydajnością i w niewygórowanej cenie.

Nieoficjalny rysunek przedstawiający OnePlus Nord 3. (Źródło: Shishir/Twitter)

Na początku grudnia 2022 roku jeden z informatorów posługujących się chińską platformą społecznościową Weibo, Digital Chat Station, podał sugerowane parametry urządzenia, które miało pochodzić właśnie ze stajni OnePlusa. Wtedy ekran o rozdzielczości 1,5K z płaskim panelem oraz ramką wokół, układem mobilnym MediaTek Dimensity 8200, trzema kamerami oraz akumulatorem o pojemności 5000 mAh miał trafić do urządzenia wstępnie opisywanego przez innego informatora, Shishira, jako OnePlus ACE 2 Racing Edition.

OnePlus Nord 3 – co wiemy do tej pory?

Wpisy, jakie opublikował Shishir 29 i 30 stycznia rzucają trochę więcej światła na nowe urządzenie Chińczyków. Grafika, którą widzicie powyżej została podpisana przez informatora jako OnePlus Nord 3. Urządzenie miałoby charakteryzować się ekranem pozbawionym zaokrąglonych krawędzi oraz płaską ramką. Zachowałby się również kultowy suwak trybów po prawej stronie smartfona. Na rysunku Nord 3 występuje z wcięciem na przednią kamerkę na środku pod jednym z krótszych boków, a zestaw trzech aparatów rozdzielono na dwie wysepki.

W kwestii specyfikacji urządzenia występują pewne rozbieżności. Według tego, co przekazywał do tej pory Digital Chat Station, Nord 3 otrzymałby 6,7-calowy ekran o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz, układ mobilny Dimensity 8200, główną matrycę aparatu od Sony o rozdzielczości 50 Mpix, 8 Mpix kamerkę ultraszerokokątną i 2 Mpix sensor o nieokreślonym przeznaczeniu. Sprzęt podtrzymywałaby bateria o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 100 W.

Odmienne informacje przekazuje natomiast Debayan Roy we wpisie z 14 stycznia oraz Shishir w tekstach sprzed dwóch dni. Według pierwszego informatora, rozmiar ekranu miałby wynosić 6,5-cala, nie 6,74. Brak również pewności co do pojemności ogniw, gdyż oboje sugerują obok wariantu 5000 mAh opcję z bateriami o pojemności 4500 mAh. Co się tyczy SoC, według Roya, OnePlus miałby rozważać jeszcze układ Dimensity 8100 MAX. Informator dorzuca sugerowaną rozdzielczość kamerki przedniej, czyli 32 Mpix.

Choć nikt nie podaje spodziewanej daty oficjalnego debiutu urządzenia, można założyć, że półtora roku po premierze oryginalnego Norda 2 oraz różnych wersji z CE, Lite i T w nazwie po drodze, OnePlus Nord 3 może zostać zapowiedziany w pierwszej połowie roku, zupełnie jak jego poprzednik.